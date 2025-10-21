Celebs que tenías en tu radar pero seguro no sabías que son 'nepo babies'

15 famosos que no tenías idea que eran nepo babies

Gracie Abrams

Gracie Abrams, su papá (J.J. Abrams) y sus hermanos. (Instagram @ktmcgrath)

Gracie Abrams ha sido una de las nepo babies más exitosas de los últimos años y ya es la cantante favorita de toda una generación.

¿Quién diría que es hija de uno de los directores y productores más importantes de Hollywood? Sí, su papá es J.J. Abrams, el genio detrás de películas y series mega famosas como Star Trek, Star Wars y Lost.

Margaret Qualley

Margaret Qualley y su mamá, Andie MacDowell. (Emma McIntyre/Getty Images)

Después de su actuación en The Substance no hay nadie que pueda decir que no sabe quién es Margaret Qualley.

Lo chistoso es que no sólo heredó el físico de mamá, sino que también su talento. Su mamá es Andie MacDowell, actriz de películas que ya son clásicas cómo Cuatro bodas y un funeral y Atrapado en el tiempo.

Jamie Lee Curtis

Tony Curtis, Janet Leigh y Jamie Lee Curtis (Instagram @jamieleecurtis)

Jamie Lee Curtis es prácticamente la celeb por la que nació el término nepo baby. Su mamá es nada más y nada menos que Janet Leigh, la actriz de la icónica escena de la regadera en Psicosis, y su papá, Tony Curtis, uno de los actores y galanes clásicos del Old Hollywood.

Estaba claro que el cine corría por sus venas, pero nadie se imaginó que se convertiría en una de las actrices más queridas (y premiadas) de Hollywood en la actualidad.

George Clooney

George Clooney y sus papás Nick y Nina Clooney. (Kevin Winter/Getty Images)

El papá de George, Nick Clooney, fue periodista y presentador de televisión mientras que su mamá, Nina Bruce Warren, ex reina de belleza y empresaria.

Además, destacaron como activistas, así que George Clooney creció rodeado de valores como la importancia de defender a los demás.

Kate Hudson

Kurt Russell, Goldie Hawn y Kate Hudson. (Neilson Barnard/Getty Images)

Kate Hudson también es nepo baby por parte de sus dos papás: su mamá es Goldie Hawn, actriz ganadora del Oscar conocida por películas como El club de las divorciadas, donde trabajó con Diane Keaton, y su papá, Bill Hudson, músico y actor.

Goldie y Bill se divorciaron, y la nueva pareja de su mamá, el actor Kurt Russell, se convirtió en una figura paterna para Kate, acompañándola a lo largo de su vida dentro y fuera de Hollywood.