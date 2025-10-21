Celebs que tenías en tu radar pero seguro no sabías que son 'nepo babies'

Ya sea que los ames o los odies, los nepo babies están por todos lados. Estamos en una época donde el apellido pesa tanto como el talento y aunque algunos sí han necesitado de un pequeño empujoncito, otros han demostrado que pueden brillar por sí mismos.
Hay celebs que no necesitan presentación, ya sea que crecieron frente a las cámaras o su apellido los delata, y con eso basta para recordarnos que la fama, a veces, también se hereda.
Pero no todos son tan obvios: algunos llevan construyendo su carrera sin que sepas que vienen de familias icónicas.
15 famosos que no tenías idea que eran nepo babies
Gracie Abrams
Gracie Abrams ha sido una de las nepo babies más exitosas de los últimos años y ya es la cantante favorita de toda una generación.
¿Quién diría que es hija de uno de los directores y productores más importantes de Hollywood? Sí, su papá es J.J. Abrams, el genio detrás de películas y series mega famosas como Star Trek, Star WarsyLost.
Margaret Qualley
Después de su actuación en The Substance no hay nadie que pueda decir que no sabe quién es Margaret Qualley.
Lo chistoso es que no sólo heredó el físico de mamá, sino que también su talento. Su mamá es Andie MacDowell, actriz de películas que ya son clásicas cómo Cuatro bodas y un funeraly Atrapado en el tiempo.
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis es prácticamente la celeb por la que nació el término nepo baby. Su mamá es nada más y nada menos que Janet Leigh, la actriz de la icónica escena de la regadera en Psicosis, y su papá, Tony Curtis, uno de los actores y galanes clásicos del Old Hollywood.
Estaba claro que el cine corría por sus venas, pero nadie se imaginó que se convertiría en una de las actrices más queridas (y premiadas) de Hollywood en la actualidad.
George Clooney
El papá de George, Nick Clooney, fue periodista y presentador de televisión mientras que su mamá, Nina Bruce Warren, ex reina de belleza y empresaria.
Además, destacaron como activistas, así que George Clooney creció rodeado de valores como la importancia de defender a los demás.
Kate Hudson
Kate Hudson también es nepo baby por parte de sus dos papás: su mamá es Goldie Hawn, actriz ganadora del Oscar conocida por películas como El club de las divorciadas, donde trabajó con Diane Keaton, y su papá, Bill Hudson, músico y actor.
Goldie y Bill se divorciaron, y la nueva pareja de su mamá, el actor Kurt Russell, se convirtió en una figura paterna para Kate, acompañándola a lo largo de su vida dentro y fuera de Hollywood.
Stella McCartney
Fuera de Hollywood también existen los nepo babies y aunque pareciera obvio por su apellido, quizá algunos nos sepan que el legendario ex BeatlePaul McCartney es papá de una de las diseñadoras británicas más famosas del mundo: Stella McCartney.
De la música a la moda, el talento definitivamente corre en la familia.
Maude Apatow
Al igual que su co-star y mejor amiga en Euphoria, Zendaya, Maude Apatow creció bajo el spotlight.
Su mamá, Leslie Mann, es una de las actrices que siempre nos hace reír, y su papá, Judd Apatow, es uno de los cineastas más reconocidos a nivel mundial. Con esos genes, no es sorpresa que Maude esté brillando en Hollywood.
Emma Roberts
Emma Roberts es una de esas excepciones en las que ninguno de sus papás es famoso, pero su tía sí: nada más y nada menos que la espectacular Julia Roberts.
Dakota Johnson
Dakota Johnson es todo un fashion icon, una empresaria y una actriz súper querida gracias a su increíble personalidad y talento actoral.
Todo esto viene claramente de sus papás: su mamá, Melanie Griffith, es una actriz conocida por películas como Working Girl (Secretaria Ejecutiva), y su papá, Don Johnson (actor, cantante, compositor, productor y director) se hizo famoso por Miami Vice.
A pesar de crecer entre estrellas de la pantalla grande, Dakota logró construir su propia carrera, demostrando que el éxito se gana.
Maya Hawke
Si algún día pensaste “imagínate ser hijo de…”, Maya Hawke se lleva el premio por tener los papás más cool de Hollywood.
Su papá es Ethan Hawke, el guapísimo protagonista de Dead Poets Society, y su mamá es Uma Thurman, una de las musas de Tarantino que brilló en Pulp Fiction y Kill Bill.
Con ese combo, talento y estilo, es obvio porque Maya es una de las nepo babies más cool.
Gwyneth Paltrow
La familia Paltrow siempre estuvo rodeada de Hollywood: Bruce Paltrow era un director y productor de cine y televisión, mientras que, Blythe Danner es una reconocida actriz con una legendaria carrera en teatro, cine y televisión.
No es de extrañar que Gwyneth Paltrow terminara siguiendo los pasos de sus papás, convirtiéndose en una de las actrices más respetadas de nuestra generación, además de emprendedora con su marca Goop.
Michael Douglas
Michael Douglas nació con la fama en la sangre: su papá, Kirk Douglas, fue uno de los grandes íconos del cine clásico de Hollywood, siendo protagonista de clásicos como Spartacus.
Crecer en la sombra de una celebridad del tamaño de su papá no debe de ser fácil, pero sin duda eso le dio oportunidades únicas a Michael, para él mismo ser un actor y productor premiado, demostrando que el apellido puede abrir puertas, pero el talento nadie te lo da.
Nico Parker
La hemos visto en The Last of Us y en el nuevo live-action de Cómo entrenar a tu dragón, y Nico Parker, a pesar de ser una de las nepo babies más jóvenes, ya la está rompiendo.
Su mamá, Thandiwe (antes Thandie) Newton, es una actriz reconocida por películas como Crashy la serie de Westworld.
Nico ya empezó a abrir su camino en el cine y televisión, y no podemos esperar a ver todo lo que viene para ella.
Lily Collins
Si no sabías que la protagonista de Emily in Paris es hija de uno de los músicos más influyentes del rock, no estás sola.
Tal vez conoces a Phil Collins por el soundtrack de Tarzán y su canción super triste “You’ll Be In My Heart”, o si no eres tan Gen Z, sabrás que fue parte de la legendaria banda de rock Genesis.
Pues sí, Phil Collins, es papá de Lily Collins, una de las actrices más reconocidas (y adoradas) de hoy en día.
Tracee Ellis Ross
Tracee Ellis Ross es una nepo baby que heredó talento y estilo de sobra. Su mamá es la icónica estrella, Diana Ross, y desde pequeña Tracee creció rodeada de música, cámaras y glamour, para hoy, ser una gran actriz y fashion icon.