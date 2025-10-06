La historia real de Ed Gein llega a Netflix: el asesino que inspiró 'Psicosis' y 'Masacre en Texas'

El caso real de Ed Gein que desafía la ficción

En noviembre de 1957, la policía de Plainfield, Wisconsin, ingresó a la granja de Ed Gein tras la desaparición de Bernice Worden. Lo que hallaron fue una escena aterradora: restos humanos, máscaras de piel, cuencos elaborados con cráneos y, según los informes, un traje femenino confeccionado con piel humana.

Aunque Gein solo fue vinculado directamente con dos homicidios confirmados, su modus operandi incluyó el robo de tumbas y la utilización de cadáveres para sus creaciones.

Ed Gein (Shutterstock)

Estas acciones extremas lo convirtieron en una figura mítica del horror y sirvieron de inspiración para personajes literarios y cinematográficos.

La serie de Netflix basada en Ed Gein

La serie “Monstruo: la historia de Ed Gein” ya pueden verse en Netflix. Ryan Murphy, el creador detrás del éxito Dahmer, vuelve a sumergirse en la mente de otro criminal real con su serie. Esta vez, el foco está en Ed Gein, el hombre que, sin buscarlo, se convirtió en la semilla del terror moderno.

La historia está contada casi como una pesadilla que camina, con una estética oscura, silencios incómodos y momentos que congelan la sangre. Pero más allá del horror visual, la serie busca entender qué llevó a Gein a convertirse en el llamado “carnicero de Plainfield”. ¿Nació así o fue creado por su entorno?

Charlie Hunnam es Ed Gein (COURTESY OF NETFLIX)

Charlie Hunnam, en un papel que se aleja completamente de sus personajes anteriores, interpreta a Ed Gein con una frialdad inquietante. Junto a él, aparece Tom Hollander como Alfred Hitchcock, un guiño brillante al impacto que el caso tuvo en la cultura pop.

La serie mezcla hechos reales con dramatización. Hay momentos crudos, imágenes fuertes, y sí, algunas licencias narrativas. Por ejemplo, el uso de motosierras o asesinatos sangrientos que nunca ocurrieron en la vida real. Pero como explica el experto en crímenes Harold Schechter, cuyo trabajo inspira parte de la historia, el objetivo no es documentar, sino explorar cómo un hombre tan perturbado llegó a convertirse en leyenda.