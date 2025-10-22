El actor Eric del Castillo, papá de Kate del Castillo , ha vuelto a poner en el centro mediático el episodio que involucró a su hija y al actor estadounidense Sean Penn con el narcotraficamente Joaquín "El Chapo" Guzmán. Sin filtros, Del Castillo acusó a Penn de traicionar a su hija y de haberla expuesto innecesariamente al riesgo.
Eric del Castillo llama 'traidor' y amenaza a Sean Penn a 10 años del encuentro de su hija Kate con "El Chapo"
Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn tras encuentro de su hija con 'El Chapo'
En un reciente encuentro con los medios, Eric del Castillo se refirió sin filtros a las secuelas personales y profesionales que enfrentó su hija, Kate del Castillo, tras el escándalo mediático desatado por su polémico encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2015.
El actor no dudó en señalar directamente a Sean Penn, a quien calificó de "traidor", asegurando que no actuó con la lealtad ni el respaldo que su hija necesitaba en los momentos más difíciles.
“Está muy lejos ese idiota, pero pues desde luego me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”, aseguró Del Castillo.
El actor de 91 años no se contuvo al referirse a Penn y lanzó una amenaza verbal contra el actor en señal de su enojo por el polémico episodio que involucró a su hija: “Ese imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo y otra patada ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor”, añadió con tono contundente.
Por otro lado, Del Castillo señaló que durante la polémica generada por la reunión de Kate del Castillo con el narcotraficante personas del entorno cercano de su hija se alejaron en los momentos más complicados. Según relató, varios conocidos le dieron la espalda cuando más los necesitaba, para luego reaparecer una vez que la situación se calmó.
“Eso ya pasó, solo que sí causó problemas, uno nunca sabe a quién tienes alrededor, hay mucha maldad, perdió amistades, pero son convenencieras, pasó la bronca y otra vez la buscaron para ser amiguitos”, dijo el actor.
En referencia al impacto que califica como un daño institucional, Eric del Castillo reveló que su familia ha iniciado un proceso legal con el objetivo de que el gobierno mexicano indemnice a su hija, Kate, por la persecución política y el desprestigio público que enfrentó tras el escándalo relacionado con su encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
“Estamos peleando un dinero que le deben a Kate. El gobierno mexicano le debe un dinero a Kate y tenemos los licenciados que lo están luchando para que se le pague. A ver si lo logramos”, expresó el veterano actor, subrayando que el caso sigue en curso.
¡Eric del Castillo EXPLOTA contra Sean Penn por USAR a Kate del Castillo! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/QPc1EcP4L3— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 21, 2025
El día que Sean Penn y Kate del Castillo conocieron a "El Chapo"
La polémica historia que une a Kate del Castillo, Sean Penn y Joaquín “El Chapo” Guzmán sigue generando tensiones casi una década después. Lo que en un principio parecía un proyecto cinematográfico terminó convirtiéndose en un escándalo internacional con consecuencias personales, legales y emocionales para la actriz mexicana y su familia.
La raíz del conflicto se remonta al polémico encuentro que Kate del Castillo y Sean Penn sostuvieron en 2015 con el entonces prófugo narcotraficante. El acercamiento fue incitado por Del Castillo con el objetivo de desarrollar una película sobre la vida de "El Chapo", pero la situación tomó un giro inesperado cuando Penn publicó una crónica del encuentro en la revista Rolling Stone.
Según Kate y su familia, esta publicación la expuso a represalias de autoridades mexicanas y estadounidenses, generando una persecución injusta y un grave daño a su reputación.
“Me utilizó de carnada, no lo he visto (...) era una pesadilla horrible, pero asumí las consecuencias, solo que otras cosas se salieron de mis manos como la traiciones (...) La pasé de la fregada, pero es una experiencia total de vida, me alejé de personas tóxicas en mi vida, aprendí a saber que estaba sola y a resolver sin esperar nada”, dijo la actriz en una entrevista con el Burro Van Rankin.
En otra entrevista con Yordi Rosado, Kate del Castillo relató con detalle cómo cambió la dinámica del encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán tras la intervención de Sean Penn, y expresó su sorpresa y molestia por la actitud del actor.
Según contó, la situación se volvió tensa y peligrosa cuando apareció gente armada y Penn formuló preguntas fuera de lugar. “Estuvimos rodeados de personas con metralletas y otras armas de fuego, toda la dinámica cambió porque este idiota preguntó cosas que no tenían lugar, ese no era el plan, no lo acordamos”.
Del Castillo añadió que, en ese momento, notó que “El Chapo” reaccionó con disgusto ante la conducta de Penn, mientras mostraba una actitud afectuosa hacia ella, lo que le generó miedo y rabia contenida: “Es muy caballeroso, atento, respetuoso, no toma alcohol, no dice malas palabras, yo tenía ojos de querer matar a Sean, pero me lo aguanté porque no buscaba malentendidos”.