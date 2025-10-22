Eric del Castillo llama 'traidor' y amenaza a Sean Penn a 10 años del encuentro de su hija Kate con "El Chapo"

Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn tras encuentro de su hija con 'El Chapo'

En un reciente encuentro con los medios, Eric del Castillo se refirió sin filtros a las secuelas personales y profesionales que enfrentó su hija, Kate del Castillo, tras el escándalo mediático desatado por su polémico encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2015.

El actor no dudó en señalar directamente a Sean Penn, a quien calificó de "traidor", asegurando que no actuó con la lealtad ni el respaldo que su hija necesitaba en los momentos más difíciles.

“Está muy lejos ese idiota, pero pues desde luego me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”, aseguró Del Castillo.

El actor de 91 años no se contuvo al referirse a Penn y lanzó una amenaza verbal contra el actor en señal de su enojo por el polémico episodio que involucró a su hija: “Ese imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo y otra patada ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor”, añadió con tono contundente.

La foto del encuentro entre Sean Penn, Joaquín "El Chapo" Guzmán y Kate del Castillo se publicó en The New Yorker. (The New Yorker.)

Por otro lado, Del Castillo señaló que durante la polémica generada por la reunión de Kate del Castillo con el narcotraficante personas del entorno cercano de su hija se alejaron en los momentos más complicados. Según relató, varios conocidos le dieron la espalda cuando más los necesitaba, para luego reaparecer una vez que la situación se calmó.

“Eso ya pasó, solo que sí causó problemas, uno nunca sabe a quién tienes alrededor, hay mucha maldad, perdió amistades, pero son convenencieras, pasó la bronca y otra vez la buscaron para ser amiguitos”, dijo el actor.

Kate del Castillo y su familia (Instagram/Kate del Castillo)

En referencia al impacto que califica como un daño institucional, Eric del Castillo reveló que su familia ha iniciado un proceso legal con el objetivo de que el gobierno mexicano indemnice a su hija, Kate, por la persecución política y el desprestigio público que enfrentó tras el escándalo relacionado con su encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

“Estamos peleando un dinero que le deben a Kate. El gobierno mexicano le debe un dinero a Kate y tenemos los licenciados que lo están luchando para que se le pague. A ver si lo logramos”, expresó el veterano actor, subrayando que el caso sigue en curso.