Victoria Beckham estrena documental de Netflix sin el apoyo de su hijo Brooklyn, pero le dedica unas palabras

Brooklyn Beckham, el gran ausente al estreno de nuevo documental de Victoria Beckham

El cine Curzon Mayfair de Londres fue el escenario perfecto para que Victoria Beckham presentara ante el público la historia de su vida en un documental producida por Netflix. La diseñadora de modas asistió al estreno acompañada de su esposo David Beckham y tres de sus hijos: Romeo, Cruz y Harper junto a otros miembros de su círculo íntimo.

Sin embargo, hubo un miembro de la familia que se ausentó: Brooklyn Beckham. El hijo mayor de los Beckham no asistió al evento ni tampoco hizo acto de aparición en el desfile reciente de su mamá durante el Paris Fashion Week. Su esposa, Nicola Peltz, tampoco asistió.

Brooklyn Beckham no fue al estreno del nuevo documental de Victoria Beckham. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Cabe destacar que, pese a la ausencia de Brooklyn, Victoria dejó atrás las tensiones y no desaprovechó la oportunidad para mencionar a todos sus hijos en su discurso, incluido Brooklyn: “Gracias a mis hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper”, dijo. También agradeció a su esposo por impulsarla y apoyarla en esta aventura, al igual que a sus papás, hermanos y demás colaboradores.

La ausencia de Brooklyn solo confirmó los rumores sobre tensiones familiares que circulan desde hace tiempo. Se asegura que hay distanciamiento entre él y sus papás desde su boda con Nicola Peltz en 2022.

Según algunas versiones, conflictos previos entre Victoria y su nuera ya habrían desgastado los lazos familiares

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

¿De qué trata el nuevo documental de Victoria Beckham?

El nuevo documental de Victoria Beckham, dividido en tres episodios, ofrece una mirada íntima a su evolución personal y profesional. Lejos de limitarse a un repaso superficial por sus logros, esta serie se propone mostrar aspectos poco conocidos de su vida: desde sus inicios como miembro de las "Spice Girls", el icónico grupo que la catapultó a la fama en los años 90, hasta los retos que enfrentó al dejar atrás la música para construir una carrera sólida en la industria de la moda.

En esta docuserie, Victoria se muestra como nunca antes: sincera, vulnerable y reflexiva. Habla abiertamente sobre los desafíos de ser tomada en serio en el mundo de la moda (donde muchos la veían solo como una “celebridad pop” intentando encajar), así como de las dudas internas, las duras críticas públicas y los prejuicios que tuvo que enfrentar para ganarse un lugar legítimo como diseñadora.