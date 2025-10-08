Netflix estrena la serie que revela la historia jamás contada de Victoria Beckham

El estreno mundial de esta serie de tres partes, dirigida por Nadia Hallgren, realizadora de un documental sobre Michelle Obama en 2020, tendrá lugar el miércoles por la noche en Londres.

En este documental, titulado simplemente Victoria Beckham, la británica, habitualmente percibida como fría y distante, se abre sobre su trayectoria y "los altibajos" que la han formado, resume la propia protagonista en Instagram.

"La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!", dice con humor en el tráiler oficial del documental.



La empresaria de 51 años se describe como una "niña torpe" que "quería desesperadamente ser amada", y relata su difícil entrada en el mundo de la moda tras la disolución de las Spice Girls.

"La gente pensaba: es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?", cuenta la excantante, madre de cuatro hijos, esposa del igualmente célebre exfutbolista David Beckham, y hoy reconocida diseñadora al frente de un imperio valorado en varias decenas de millones de dólares.