Belinda obtiene orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital

Belinda emprende acción legal contra Lupillo Rivera por violencia digital y ya hay consecuencias

A través de la representación legal de Belinda, se dio a conocer que fue el pasado 2 de octubre cuando la cantante y actriz de 36 años emprendió acciones legales en contra de Lupillo Rivera, según un comunicado emitido por el despacho Maceo, Torres y Asociados.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quater y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”, explica el documento.

Belinda se anotó una victoria legal por un caso de violencia digital (Instagram)

En este sentido, los abogados de Belinda señalaron las medidas de protección que las autoridades brindaron a la cantante. “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

La oficina de relaciones públicas de la intérprete de “Egoísta” explicó que “el Ministerio Público notificó a Lupillo Rivera la prohibición de realizar publicaciones, declaraciones o cualquier conducta intimidatoria u ofensiva en contra de Belinda, ordenándole además el retiro de los contenidos que actualmente circulan en plataformas digitales y redes sociales”.

Además de subrayar que las medidas en contra del hermano de Jenni Rivera también incluyen “la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima” y advertir de “la intervención de autoridades policiales en caso de requerirse su auxilio inmediato”.

Belinda quiere un mundo libre de violencia para las mujeres (Instagram)

Ante esta delicada situación la cantante expresó en el comunicado que “este caso pone en evidencia la importancia de visibilizar que la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito físico, sino que se manifiesta también en los espacios digitales, afectando su reputación, imagen y libertad”.

El texto finaliza diciendo que Belinda —al igual que todas las mujeres— “merece ejercer su vida personal y profesional sin ser objeto de hostigamiento ni exposición indebida. La sociedad mexicana exige respeto y un alto a cualquier forma de violencia hacia las mujeres, recordando que la protección de su dignidad, libertad e intimidad es un derecho humano fundamental”.