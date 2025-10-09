Este día, Belinda se anotó una victoria en el terreno legal luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitiera un apercibimiento en contra de Lupillo Rivera, tras darse a conocer el caso de violencia digital que ejerció en contra de la cantante y actriz.
Belinda obtiene orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital
En un comunicado dado a conocer por la oficina de prensa de la intérprete de “Heterocromía”, se explica que “en el marco de la carpeta de investigación en curso, la autoridad ministerial decretó medidas de protección en favor de la cantante y actriz Belinda Peregrín Schüll, luego de que
Guadalupe Rivera Saavedra, conocido como “Lupillo Rivera”, difundiera imágenes y contenidos en redes sociales sin su consentimiento”.
En el texto se subraya que las conductas presentadas por el cantante de regional mexicano “no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de las mujeres”.
Belinda emprende acción legal contra Lupillo Rivera por violencia digital y ya hay consecuencias
A través de la representación legal de Belinda, se dio a conocer que fue el pasado 2 de octubre cuando la cantante y actriz de 36 años emprendió acciones legales en contra de Lupillo Rivera, según un comunicado emitido por el despacho Maceo, Torres y Asociados.
“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quater y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”, explica el documento.
En este sentido, los abogados de Belinda señalaron las medidas de protección que las autoridades brindaron a la cantante. “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.
La oficina de relaciones públicas de la intérprete de “Egoísta” explicó que “el Ministerio Público notificó a Lupillo Rivera la prohibición de realizar publicaciones, declaraciones o cualquier conducta intimidatoria u ofensiva en contra de Belinda, ordenándole además el retiro de los contenidos que actualmente circulan en plataformas digitales y redes sociales”.
Además de subrayar que las medidas en contra del hermano de Jenni Rivera también incluyen “la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima” y advertir de “la intervención de autoridades policiales en caso de requerirse su auxilio inmediato”.
Ante esta delicada situación la cantante expresó en el comunicado que “este caso pone en evidencia la importancia de visibilizar que la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito físico, sino que se manifiesta también en los espacios digitales, afectando su reputación, imagen y libertad”.
El texto finaliza diciendo que Belinda —al igual que todas las mujeres— “merece ejercer su vida personal y profesional sin ser objeto de hostigamiento ni exposición indebida. La sociedad mexicana exige respeto y un alto a cualquier forma de violencia hacia las mujeres, recordando que la protección de su dignidad, libertad e intimidad es un derecho humano fundamental”.
¿Belinda coarta el derecho de libertad de expresión de Lupillo Rivera?
Los abogados de Belinda explicaron con claridad por qué las acciones legales emprendidas por Belinda en contra del cantante Lupillo Rivera no violan su derecho a la libertad de expresión, al señalar que “el artículo 6º constitucional reconoce la libertad de expresión, pero establece límites frente a derechos como la dignidad, el honor y la vida privada”.
Además, añaden que “el artículo 16 constitucional protege la inviolabilidad de la vida privada. En armonía con ello, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, obligan al Estado mexicano a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, incluida la violencia digital y mediática”, según se lee en su comunicado.
“El despacho reitera que la libertad de expresión no es absoluta, y que no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital, explotación indebida de la imagen y vulneración de la dignidad de las mujeres. Con estas acciones se busca sentar un precedente jurídico firme, que reafirme que la imagen, la vida privada y la libertad de las mujeres no se negocian ni se explotan”, concluye.