Café Tacvba pide bajar su música de Spotify por inversiones en armas; la plataforma le responde

Café Tacvba pide bajar su música de Spotify por inversiones en armas

Café Tacvba, una banda de rock formada en 1989, es una de las agrupaciones más influyentes de la música en español, con 7,3 millones de oyentes mensuales en Spotify actualmente.

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, dijo en un video que envió una carta para pedir a las disqueras Universal Music México y Warner Music México, que se baje el catálogo de la banda de Spotify.

"Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE (...), con nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos", dijo Albarrán en un video subido a Instagram.

Otros grupos, como la banda británica Massive Attack, han tomado decisiones similares al acusar al fundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, de tener importantes inversiones en una empresa especializada en inteligencia artificial militar y drones de combate.

