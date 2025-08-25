Publicidad

Espectáculos

Bad Bunny siempre fue fan número uno de Belinda y esta es la evidencia

Aunque no se conocían en persona hasta su reciente encuentro en Puerto Rico, Bad Bunny ha sido fan de Belinda desde que era un niño.
lun 25 agosto 2025 11:24 AM
Belinda estuvo como invitada especial en el concierto que Bad Bunny dio en Puerto Rico como parte de su residencia.

Después de que Belinda estuvo como invitada especial en la residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, donde el cantante no solo interpretó “Perro Negro”, tema en el que la menciona, sino que también se acercó a ella para bailar en el escenario, repasamos todas las veces que el “Conejo Malo” ha hecho referencia a la cantante mexicana en sus canciones. Y es que, aunque pocos lo saben, Bad Bunny ha sido fan de Belinda desde su infancia.

Todas las veces que Bad Bunny ha mencionado a Belinda en sus canciones

Desde 2018, Bad Bunny ha hecho referencias a Belinda en varias de sus canciones, dejando claro que la cantante mexicana no pasa desapercibida para el “Conejo Malo”. Algunas menciones son directas y otras más sutiles, pero todas han generado conversación entre fans y medios. Aquí repasamos cada una de ellas.

“Dime si te acuerdas” (2018)

La primera referencia llegó en este tema, donde Bad Bunny canta: “Tú ere' mi Belinda, yo tu Christian”, una línea que alude de forma explícita a la mediática relación que en ese momento mantenían Belinda y el cantante regional Christian Nodal.

Christian Nodal y Belinda
Christian Nodal y Belinda terminaron su relación el 12 de febrero.

“BELLAKEO” (con Mora, 2023)

Cinco años después, Belinda volvió a aparecer en sus letras, esta vez en un tono más idealizado: “Y yo tan loco con una Belinda” canta haciendo referencia a la imagen de una mujer inalcanzable.

“VOU 787” y “Perro Negro” (2023)

En su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, Bad Bunny incluyó dos temas en los que mencionó a la intérprete de Bella traición.

En “VOU 787”, el cantante habla de Mariana y Silvana, personajes icónicos que Belinda interpretó en la telenovela Cómplices al rescate (2002). Aquí, juega con la idea de "imponer moda", haciendo referencia a la declaración que la cantante hizo en una entrevista pasada.

"I don't speak in English, americana, parezco modelo, Francesa Guyana, si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda, Mariana y Silvana... mmm, sí".

Por su parte, en “Perro Negro”, lanza otra línea en la que se dirige a la cantante: “Quiero que salga de mi mente y te meta en mi cama porque, je, tú tiene cara que tiene la pussy linda, que los dejas loco, enchulao como Belinda. Menéame las chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte en cinta”, dice.

belinda
La actriz y cantante mexicana ha tenido un verano ajetreado, y aquí te contamos por qué.

La respuesta de Belinda: “La Cuadrada” (2024)

Belinda no tardó en responder a las múltiples menciones. En su canción “La Cuadrada”, un corrido tumbado en colaboración con Tito Double P, lanza esta línea directa: “Te traigo enchula’o, como diría Benito”, donde tomó con humor la frase de “Perro Negro”.

Bad Bunny en el primero de 30 conciertos en el Coliseo de San Juan en Puerto Rico
Con orgullo boricua: Bad Bunny inicia su residencia de 30 conciertos en Puerto Rico

Bad Bunny, el fan número uno de Belinda

Si hay algo que pocos saben es que Bad Bunny ha sido fan de Belinda desde que era niño. Una foto antigua que circuló en redes sociales muestra al intérprete de “Titi me preguntó” posando de niño junto a un disco de Cómplices al Rescate, la exitosa telenovela infantil en la que Belinda interpretaba a las gemelas Mariana y Silvana. Esta imagen confirma que la admiración del puertorriqueño hacia la artista mexicana viene de años atrás, mucho antes de que él se convirtiera en una artista global.

Bad Bunny siempre ha sido fan de Belinda.

¿Cuál es la relación actual de Belinda y Bad Bunny?

La relación entre Belinda y Bad Bunny ha despertado gran curiosidad, especialmente tras el encuentro en su reciente concierto en Puerto Rico. Durante la interpretación de “Perro Negro”, canción en la que el puertorriqueño menciona a la artista mexicana, el cantante se acercó a ella entre el público y le cantó esa línea, lo que se convirtió en un momento que se viralizó rápidamente.

Cabe destacar que este encuentro marcó la primera vez que ambos cantantes interactuaron en persona, a pesar de que sus nombres ya habían coincidido en la música.

Sobre la naturaleza de su vínculo, Belinda lo ha dejado muy claro. En una entrevista para el podcast de Zach Sang en julio de 2025, señaló que no había conocido en persona a Bad Bunny a pesar de las menciones en sus canciones: "Es divertido porque nunca nos hemos conocido".

BELINDA
Desde Suiza, Belinda recorrió la manufactura de Hublot.

Por tanto, en este momento la realidad es que su “relación” se limita al terreno artístico: menciones en sus letras, admiración profesional y ese reciente encuentro durante la residencia del “Conejo Malo” en Puerto Rico.

Belinda y Bad Bunny

