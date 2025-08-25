Bad Bunny siempre fue fan número uno de Belinda y esta es la evidencia

Todas las veces que Bad Bunny ha mencionado a Belinda en sus canciones

Desde 2018, Bad Bunny ha hecho referencias a Belinda en varias de sus canciones, dejando claro que la cantante mexicana no pasa desapercibida para el “Conejo Malo”. Algunas menciones son directas y otras más sutiles, pero todas han generado conversación entre fans y medios. Aquí repasamos cada una de ellas.

“Dime si te acuerdas” (2018)

La primera referencia llegó en este tema, donde Bad Bunny canta: “Tú ere' mi Belinda, yo tu Christian”, una línea que alude de forma explícita a la mediática relación que en ese momento mantenían Belinda y el cantante regional Christian Nodal.

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación el 12 de febrero. (©Grupo Expansión/Alex Córdova)

“BELLAKEO” (con Mora, 2023)

Cinco años después, Belinda volvió a aparecer en sus letras, esta vez en un tono más idealizado: “Y yo tan loco con una Belinda” canta haciendo referencia a la imagen de una mujer inalcanzable.

“VOU 787” y “Perro Negro” (2023)

En su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, Bad Bunny incluyó dos temas en los que mencionó a la intérprete de Bella traición.

En “VOU 787”, el cantante habla de Mariana y Silvana, personajes icónicos que Belinda interpretó en la telenovela Cómplices al rescate (2002). Aquí, juega con la idea de "imponer moda", haciendo referencia a la declaración que la cantante hizo en una entrevista pasada.

"I don't speak in English, americana, parezco modelo, Francesa Guyana, si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda, Mariana y Silvana... mmm, sí".

belinda sobre daniela luján, y pues no sé la verdad yo no la considero competencia, es totalmente diferente a mi, ella por ejemplo no impone moda pic.twitter.com/EeYfKJWot7 — reacciones mexas (@reaccionesmexas) November 16, 2023

Por su parte, en “Perro Negro”, lanza otra línea en la que se dirige a la cantante: “Quiero que salga de mi mente y te meta en mi cama porque, je, tú tiene cara que tiene la pussy linda, que los dejas loco, enchulao como Belinda. Menéame las chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte en cinta”, dice.

La respuesta de Belinda: “La Cuadrada” (2024)

Belinda no tardó en responder a las múltiples menciones. En su canción “La Cuadrada”, un corrido tumbado en colaboración con Tito Double P, lanza esta línea directa: “Te traigo enchula’o, como diría Benito”, donde tomó con humor la frase de “Perro Negro”.