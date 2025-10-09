Mamá de Belinda lanza su marca de belleza: La Schüll Beauty

Belinda Schüll, mamá de la cantante y actriz Belinda, ha decidido emprender un nuevo camino profesional al lanzar su propia marca de belleza, La Schüll Beauty, una línea de productos para el cuidado de la piel..
Con esta iniciativa, la empresaria busca compartir su experiencia y pasión por el bienestar femenino, consolidando su incursión en la industria con una propuesta que fusiona calidad, estilo.
La Schüll Beauty se especializa en productos para el cuidado de la piel, con una filosofía que combina ingredientes naturales, tecnología avanzada y un mensaje de empoderamiento femenino.
Aunque el rostro del proyecto es Schüll, la iniciativa también cuenta con el respaldo de Belinda, quien ha promovido la marca en redes sociales y eventos públicos, reforzando su posicionamiento en el mercado.
La cantante, además de ser embajadora de la marca, ha estado involucrada en su desarrollo desde el inicio. Su influencia como figura pública ha sido clave para atraer atención mediática y abrir puertas en el mundo de la belleza. En diversas entrevistas, la artista ha expresado su admiración por el trabajo de su madre y ha destacado el valor de emprender con propósito.
La Schüll Beauty conquista al embajador de Corea del Sur en México
La Schüll Beauty, recientemente llamó la atención del embajador de Corea del Sur en México, Huh Tae-wan. Durante un evento en la Ciudad de México, el diplomático conoció la propuesta de la marca y quedó impresionado por su enfoque, calidad y visión internacional.
El encuentro con el embajador surcoreano no solo representa un reconocimiento al trabajo de Schüll, sino también una oportunidad para explorar alianzas comerciales entre México y Corea del Sur en el sector cosmético. La industria de la belleza es altamente valorada en la cultura coreana, lo que convierte este acercamiento en un posible puente para internacionalizar la marca.
Belinda Schüll, de ascendencia francesa y española, ha estado ligada al mundo del espectáculo desde hace muchos años, primero como apoyo en la carrera de Belinday luego como productora musical y CEO de Joy Music Entertainment. Su incursión en el mundo de la cosmética representa una evolución natural de su perfil creativo y empresarial.
La empresaria ha ganado notoriedad en distintas plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con estilo de vida, familia y belleza. Su cuenta de Instagram supera los 200 mil seguidores, y ha sido una plataforma clave para posicionar La Schüll Beauty como una marca aspiracional y cercana.