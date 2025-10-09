Mamá de Belinda lanza su marca de belleza: La Schüll Beauty

La Schüll Beauty conquista al embajador de Corea del Sur en México

La Schüll Beauty, recientemente llamó la atención del embajador de Corea del Sur en México, Huh Tae-wan. Durante un evento en la Ciudad de México, el diplomático conoció la propuesta de la marca y quedó impresionado por su enfoque, calidad y visión internacional.

Huh Tae-wan y Belinda Schüll (Instagram)

El encuentro con el embajador surcoreano no solo representa un reconocimiento al trabajo de Schüll, sino también una oportunidad para explorar alianzas comerciales entre México y Corea del Sur en el sector cosmético. La industria de la belleza es altamente valorada en la cultura coreana, lo que convierte este acercamiento en un posible puente para internacionalizar la marca.

Belinda Schüll , de ascendencia francesa y española, ha estado ligada al mundo del espectáculo desde hace muchos años, primero como apoyo en la carrera de Belinda y luego como productora musical y CEO de Joy Music Entertainment. Su incursión en el mundo de la cosmética representa una evolución natural de su perfil creativo y empresarial.

Belinda Schüll y Huh Tae-wan (Instagram)

La empresaria ha ganado notoriedad en distintas plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con estilo de vida, familia y belleza. Su cuenta de Instagram supera los 200 mil seguidores, y ha sido una plataforma clave para posicionar La Schüll Beauty como una marca aspiracional y cercana.