Danna compartió su emoción por los recientes momentos que ha vivido en su carrera, desde cantar junto a Shakira en la Ciudad de México hasta confirmar la esperada colaboración con Belinda y Kenia Os.
Danna revela detalles de su colaboración con Belinda y Kenia Os
Así fue el encuentro de Danna con Shakira
Sobre su participación en el escenario de la colombiana, la artista expresó: “Estuvo increíble, muy agradecida, muy bendecida y bueno, pues obviamente, compartir ese momento con Shaki en el escenario, que me haya dado la oportunidad de estar allí, al igual que a Beli, obviamente, es un placer y un sueño hecho realidad”.
Sin contener la emoción al recordar aquel instante, Danna agregó: “Fue increíble, tuve la oportunidad de tener dos soundchecks con ella y, pues obviamente, el profesionalismo de Shaki es impresionante y le agradezco mucho también cómo me abrió las puertas de su escenario, su equipo, pues que reconozcan a nuestro hermoso talento mexicano en México y, pues estar en ese estadio increíble con toda esa gente, con tanto amor, fue increíble”.
Danna también actriz reconoció: “Un artista como Shakira nos sigue abriendo las puertas y en un estadio tan importante en nuestro país, que la aman y la adoran, que ya somos hermanos, como ella decía”.
Danna también reveló que la barranquillera le dejó un obsequio muy especial “Palabras, que me quedaron en el corazón, que son para mí, obviamente, pero que bueno, puedo compartir con mi gente, mi familia. Y hay cositas que uno prefiere quedarse en el corazón”.
Danna habla de su colaboración con Belinda y Kenia Os
En cuanto a la duda sobre una colaboración con Belinda y Kenia Os, la intérprete despejó la incógnita:
“Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir entonces porque yo dije: ‘No, pues ya dijimos, ya faltaba yo’, no había tenido la oportunidad de sentarme, bueno, de poderlo decir, pero sí estamos trabajando en algo juntas, no se lo esperan, estoy muy emocionada, la verdad, como bien dices, creo que este junte va a ser muy icónico y va a ser de las chicas superpoderosas, sé que lo van a disfrutar mucho y es todo lo que puedo decir”.
Finalmente, Danna agradeció las palabras de Cazzu, quien recientemente reconoció su talento y está envuelta en la polémica por las diferencias que mantiene con Christian Nodal, padre de su hija Inti, y ex de Beli. “También la adoro, la respeto muchísimo y le mando muchos besos”, concluyó.