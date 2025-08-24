La poderosa razón por la que Belinda se va de México

Belindaconfirmó que abandonará México en las próximas semanas para sumarse a un gran proyecto internacional que la tiene muy ilusionada.
La intérprete encarnará a la emperatriz Carlota en una nueva serie, un reto que llega en un momento en el que todavía disfruta del éxito de su nuevo álbum, Indómita, su participación en la pantalla chica con la serie Mentiras.
La razón por la que Belinda se va de México
Belindaanunció que próximamente dejará México, país en el que ha desarrollado gran parte de su carrera artística desde la infancia. La cantante compartió que esta decisión llega en un momento clave, tras el éxito de sus recientes presentaciones en distintas ciudades del país, además de su participación en la serie Mentiras.
“Pues me voy a ir muchos, muchos meses, más de seis meses de México, lo cual, pues voy a extrañar mucho, obviamente pues todo, todo aquí. Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia. O sea, literalmente van a ser entre siete y ocho meses de filmación, de preproducción. Es un proyecto muy ambicioso con Sony y ya quiero empezar a trabajar en él”, reveló la cantante ante la cámara del programa Ventaneando.
La cantante confesó que este nuevo reto llega en medio de una etapa intensa de su carrera: “Lo que pasa es que no he parado, he tenido conciertos, ahora en la obra. Así que estoy con muchas cosas, pero viene música, viene serie y conciertos. No sé, me falta dormir”, comentó entre risas. Antes de partir, se alista para presentarse en las funciones especiales de Mentiras junto a Mariana Treviño.
Belinda prepara nuevas colaboraciones musicales
Belindadestacó el respaldo que ha recibido en esta faceta. “Que agotamos todos los boletos, que son más de 10 mil boletos en menos de 24 horas, fue una locura cómo nos fue de bien, así que muy agradecida con todo el público que ha apoyado tanto la serie, con Alex Gou que me ha apoyado desde la primera vez que tuve la oportunidad de hacer teatro con Hoy no me puedo levantar”, expresó.
En paralelo a la actuación, la artista adelantó que prepara nuevos duetos musicales. “Viene una colaboración con Yatra. Muy pronto, justo me voy a Puerto Rico a grabar el video, va a estar increíble. También pues con dos artistas muy especiales de México. Kenia ya lo anunció hace poquito en una entrevista”, dijo emocionada.
Por último, compartió detalles de su más reciente sencillo “Frijolero”, con el que busca alzar la voz en favor de la comunidad migrante en Estados Unidos. “Me encanta con Snow the Product y es un clásico de Molotov. Molotov es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Siempre soñé con hacer algo con ellos”, concluyó.