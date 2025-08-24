La poderosa razón por la que Belinda se va de México

La razón por la que Belinda se va de México

Belinda anunció que próximamente dejará México, país en el que ha desarrollado gran parte de su carrera artística desde la infancia. La cantante compartió que esta decisión llega en un momento clave, tras el éxito de sus recientes presentaciones en distintas ciudades del país, además de su participación en la serie Mentiras.

Belinda (Instagram / Belinda)

“Pues me voy a ir muchos, muchos meses, más de seis meses de México, lo cual, pues voy a extrañar mucho, obviamente pues todo, todo aquí. Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia. O sea, literalmente van a ser entre siete y ocho meses de filmación, de preproducción. Es un proyecto muy ambicioso con Sony y ya quiero empezar a trabajar en él”, reveló la cantante ante la cámara del programa Ventaneando.

La cantante confesó que este nuevo reto llega en medio de una etapa intensa de su carrera: “Lo que pasa es que no he parado, he tenido conciertos, ahora en la obra. Así que estoy con muchas cosas, pero viene música, viene serie y conciertos. No sé, me falta dormir”, comentó entre risas. Antes de partir, se alista para presentarse en las funciones especiales de Mentiras junto a Mariana Treviño.