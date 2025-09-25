Durante la reciente Milan Fashion Week, que comenzó el pasado martes, Belinda tuvo una de esas noches que guardan sueños cumplidos y momentos inolvidables . La cantante fue invitada al desfile de Hugo BOSS, ocupando un asiento privilegiado en el front row, donde la marca presentó su colección "Out of Office" para Primavera/Verano 2026.
Belinda nos cuenta en exclusiva cómo fue su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week
Fue ahí, entre pasarelas y luces, donde coincidió con una figura a la que admira profundamente: David Beckham. Las fotos del encuentro, que Belinda compartió a través de cuenta de Instagram y que no tardaron en hacerse virales, no solo capturan el momento, sino que también serán guardadas por la cantante como recuerdo de uno de los días más especiales de su vida.
En entrevista, Belinda nos compartió cómo vivió este encuentro soñado con David Beckham. Entre emoción, admiración y muchas sonrisas, la artista recordó cada detalle de esa noche mágica en Milán.
"Fue una experiencia increíble, el desfile estuvo espectacular. Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida, y pues obviamente conocer un ídolo como él fue una gran experiencia, sobre todo porque me gusta mucho, mucho el fútbol, y soy obviamente del equipo del Real Madrid, entonces sí fue un momento muy importante", nos compartió.
Sobre lo que más valora de esta experiencia internacional y lo que se lleva del evento, Belinda reflexionó:
"Pues yo creo que el formar parte de la familia de Boss este año y haber sido invitada especial y poder convivir con gente tan increíble, de la moda, de países distintos, de diferentes culturas, pues eso es lo más enriquecedor", comentó.
Sobre si logró compartir unas palabras con Beckham durante el desfile, Belinda recordó el momento con entusiasmo:
"Y sí, justo le dije que yo le iba al Real Madrid y que él había hecho un gran trabajo cuando estuvo en el Real, y que mi papá es súper admirador de su trabajo. Entonces sí, claro, por supuesto que tuvimos un momento para convivir y pues obviamente siempre admirando y respetando la carrera de un gran futbolista como él. Entonces sí, muy contenta", finalizó.
Belinda: entre grandes íconos y nuevas colaboraciones musicales
Este reciente encuentro se suma a una serie de momentos memorables que la cantante ha vivido junto a otras celebridades en las últimas semanas. Entre ellos destaca su visita a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, donde disfrutó del concierto desde la famosa casita, un espacio que se ha vuelto emblemático para los fans del artista.
Además, Belinda fue invitada a uno de los recientes conciertos de Shakira en la Ciudad de México, donde sorprendió al público con una emotiva interpretación de “Día de Enero”
Paralelamente a su carrera musical, Belinda continúa consolidándose como una figura recurrente en la escena de la moda, participando en eventos de gran relevancia como la Paris Fashion Week 2024, entre otras pasarelas importantes.