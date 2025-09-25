Belinda nos cuenta en exclusiva cómo fue su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week

Belinda nos revela detalles de su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week

Fue ahí, entre pasarelas y luces, donde coincidió con una figura a la que admira profundamente: David Beckham. Las fotos del encuentro, que Belinda compartió a través de cuenta de Instagram y que no tardaron en hacerse virales, no solo capturan el momento, sino que también serán guardadas por la cantante como recuerdo de uno de los días más especiales de su vida.

En entrevista, Belinda nos compartió cómo vivió este encuentro soñado con David Beckham. Entre emoción, admiración y muchas sonrisas, la artista recordó cada detalle de esa noche mágica en Milán.

Belinda y David Beckham. (Cortesía.)

"Fue una experiencia increíble, el desfile estuvo espectacular. Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida, y pues obviamente conocer un ídolo como él fue una gran experiencia, sobre todo porque me gusta mucho, mucho el fútbol, y soy obviamente del equipo del Real Madrid, entonces sí fue un momento muy importante", nos compartió.

Sobre lo que más valora de esta experiencia internacional y lo que se lleva del evento, Belinda reflexionó:

"Pues yo creo que el formar parte de la familia de Boss este año y haber sido invitada especial y poder convivir con gente tan increíble, de la moda, de países distintos, de diferentes culturas, pues eso es lo más enriquecedor", comentó.

Sobre si logró compartir unas palabras con Beckham durante el desfile, Belinda recordó el momento con entusiasmo:

"Y sí, justo le dije que yo le iba al Real Madrid y que él había hecho un gran trabajo cuando estuvo en el Real, y que mi papá es súper admirador de su trabajo. Entonces sí, claro, por supuesto que tuvimos un momento para convivir y pues obviamente siempre admirando y respetando la carrera de un gran futbolista como él. Entonces sí, muy contenta", finalizó.

