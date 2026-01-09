Michelle Salas y Danilo Díaz reviven su luna de miel en Japón

Michelle Salas arranca el 2026 con un viaje junto a su esposo a Japón

La modelo, influencer y empresaria mexicana Michelle Salas disfruta compartir con sus seguidores de redes sociales su vida profesional y algunos detalles de la personal, el más reciente su viaje a Japón con su esposo, Danilo Díaz Granados, para cerrar con broche de oro el 2025 e iniciar el 2026 de la mejor manera.

Michelle Salas y Danilo Díaz en su viaje a Japón. (Instagram)

Michelle, de 36 años, compartió en Instagram una serie de fotos de su estancia en Japón, donde han tenido la oportunidad, de visitar ciudades icónicas como Tokio y Kioto.

Michelle Salas y Danilo Díaz en su viaje a Japón. (Instagram)

En el popular destino han revivido su viaje hecho en 2023 y disfrutado de la tradición, la historia y la gastronomía que ofrece. Una de sus más gratas experiencias fue recibir el Año Nuevo en Tokio junto a su hermana Camila Valero y un grupo de amigos que hicieron la noche inolvidable. Ella, como siempre, deslumbró con su gran estilo: llevó un espectacular vestido dorado confeccionado con paillettes que dejó en evidencia su figura.

Michelle Salas y Danilo Díaz en su viaje a Japón. (Instagram)

El viaje ha sido el pretexto perfecto para seguir derrochando estilo y día a día ha sorprendido con espectaculares looks invernales.