Michelle Salas y Danilo Díaz reviven su luna de miel en Japón

Luego de la boda, que duró tres días, los recién casados se fueron de luna de miel a Japón, destino al que volvieron este fin e inicio de año para revivir los grandes momentos que pasaron juntos tras casarse.
Michelle Salas arranca el 2026 con un viaje junto a su esposo a Japón
La modelo, influencer y empresaria mexicana Michelle Salas disfruta compartir con sus seguidores de redes sociales su vida profesional y algunos detalles de la personal, el más reciente su viaje a Japón con su esposo, Danilo Díaz Granados, para cerrar con broche de oro el 2025 e iniciar el 2026 de la mejor manera.
Michelle, de 36 años, compartió en Instagram una serie de fotos de su estancia en Japón, donde han tenido la oportunidad, de visitar ciudades icónicas como Tokio y Kioto.
En el popular destino han revivido su viaje hecho en 2023 y disfrutado de la tradición, la historia y la gastronomía que ofrece. Una de sus más gratas experiencias fue recibir el Año Nuevo en Tokio junto a su hermana Camila Valero y un grupo de amigos que hicieron la noche inolvidable. Ella, como siempre, deslumbró con su gran estilo: llevó un espectacular vestido dorado confeccionado con paillettes que dejó en evidencia su figura.
El viaje ha sido el pretexto perfecto para seguir derrochando estilo y día a día ha sorprendido con espectaculares looks invernales.
Como parte de su agenda, la pareja ha visitado tradicionales templos budistas, disfrutado de la gran riqueza gastronómica del archipiélago (especialmente del sushi), de la cultura milenaria y la contemporánea, donde el ánime domina las tendencias, y han tomado cerveza local y mucho té matcha.