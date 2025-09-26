Belinda, Kenia Os y Danna encienden las redes: Surge la 'Santa Trinidad del Pop' y preparan su colaboración

Danna, Belinda y Kenia Os: la unión hace la fuerza

No es la primera vez que estas intérpretes unen talentos. Belinda y Kenia Os ya habían compartido créditos en el tema “Jackpot”, estrenado en octubre de 2024, lo que dejó abierta la posibilidad de nuevas alianzas. Ahora, con la incorporación de Danna, las expectativas se multiplican y los seguidores esperan una propuesta con gran impacto.

Recordemos, además, que tanto Kenia Os como Danna fueron invitadas por Belinda al lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Indómita, un evento que marcó definitivamente el inicio simbólico de esta futura colaboración.

Kenia Os y Danna en la presentación de 'Indómita' el nuevo álbum de Belinda (Quién)

Cada una de las cantantes atraviesa un momento distinto en su carrera: Belinda mantiene su estatus como una de las máximas exponentes del pop en español y se prepara para retomar la actuación; Kenia Os continúa consolidándose tras su rápido ascenso en la industria como cantante e influencer; y Danna suma a su faceta como cantante y compositora el rol de CEO de su propio sello discográfico con el que desarrollará nuevos talentos. Por lo tanto, la unión de sus estilos y sus trayectorias promete que saldrá un producto único.

Kenia Os, Belinda, Danna Paola (Alfonso Lázquez)

Aunque aún no se ha dado a conocer de manera oficial cuándo se lanzará esta colaboración, la imagen fue suficiente para generar un revuelo mediático y mantener a los fans expectantes. Todo apunta a que el anuncio formal llegará en las próximas semanas, con una campaña que podría sacudir el medio del espectáculo en Latinoamérica.

Con información de Agencia México