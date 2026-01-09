¿Bradley Cooper se sometió a cirugía plástica? El actor por fin responde

Durante su participación en el podcast SmartLess el pasado 5 de enero (donde promocionó Is This Thing On?, cinta que actúa y dirige), el actor Bradley Cooper platicó con los anfitriones Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes sobre el asunto. El tema surgió de manera espontánea cuando Arnett leyó lo que “la gente no sabe” sobre él y, entre risas, abordó directamente la especulación: “Y luego iba a decir, porque seguimos leyendo que todos piensan que Bradley se ha hecho cirugía plástica. Todos siguen diciendo eso. Yo digo ‘Lo que la gente no sabe es que no lo ha hecho, ¿verdad?’”.

Cooper, novio de la modelo Gigi Hadid , no se negó a hablar del tema y confesó que la gente incluso se le ha acercado en persona para hacerle comentarios sobre su aspecto. “No [lo he hecho], la gente se me acerca en las últimas semanas… dicen ‘¡Oh, te ves bien! Sí. Sí, pero es una locura [lo que especulan]…’” recordó el actor, dejando claro que los rumores no tienen fundamento.

Bradley Cooper (Getty Images)

Arnett incluso compartió su frustración ante la persistencia de estos comentarios: “Pero me hizo pensar… Me enojó porque la gente lo dice todo el tiempo. Todos piensan que saben. Sabes que lees esas tonterías...”, dijo.