A un año de la caída viral, Belinda y Anitta se reencuentran en Paris Fashion Week

Durante la participación de L’Oréal en Paris Fashion Week, Belinda y Anitta protagonizaron un emotivo reencuentro, justo un año después del incidente que convirtió a la cantante mexicana en tendencia global tras una caída en la pasarela.
El nuevo encuentro entre ambas no solo generó interés por el contexto mediático detrás, sino que también destacó un gesto poco frecuente en la industria del entretenimiento y la moda: el respaldo público entre colegas.
Belinda y Anitta se reencuentran en desfile de Paris Fashion Week
Para entender la magnitud del reencuentro entre Belinda y Anitta, primero hay que retroceder en el tiempo. En la edición anterior de Paris Fashion Week, la cantante mexicana sufrió una caída en pleno desfile mientras Anitta desfilaba justo antes que ella. El momento fue captado por las cámaras y se volvió viral en redes sociales, desatando una ola de memes, comentarios y debates sobre profesionalismo.
Un año después de aquel incidente, las cantantes se reencontraron en la misma pasarela, en donde compartieron un momento especial entre ambas. A diferencia del año pasado, esta vez no hubo ningún incidente sobre la pasarela.
Aun así, ambas cantantes volvieron a saludarse con un gesto de complicidad al chocar sus palmas, dejando claro su respeto mutuo y una actitud de apoyo que refleja los valores centrales de L'Oréal. Más que un desfile, este evento anual del gigante de la belleza funciona como una plataforma para celebrar el empoderamiento femenino, la diversidad, la inclusión y, por supuesto, el emblemático lema de la marca: “Porque tú lo vales”.
Después de la pasarela, la intérprete de Bella traición compartió en su Instagram un recap de la noche, donde ambas aparecen chocando las manos mientras caminan por el desfile.
La aparatosa caída de Belinda en el desfile de Paris Fashion Week
El año pasado, durante el desfile de L’Oréal en Fashion Week, Belinda protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: sufrió una caída mientras caminaba por la pasarela. Aunque el momento se hizo presente en todas las redes sociales e incluso, la cantante fue captada llorando en backstage, Belinda supo sobreponerse y convirtió aquel episodio en historia.
En ese momento, Anitta, quien también participaba en la pasarela, fue la primera en auxiliarla: extendió su mano, la levantó y la apoyó frente a las cámaras. Ese gesto quedó grabado en redes sociales como símbolo de solidaridad entre artistas, y el video se propagó rápidamente, alimentando comentarios, memes y titulares.