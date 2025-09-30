A un año de la caída viral, Belinda y Anitta se reencuentran en Paris Fashion Week

Belinda y Anitta se reencuentran en desfile de Paris Fashion Week

Para entender la magnitud del reencuentro entre Belinda y Anitta, primero hay que retroceder en el tiempo. En la edición anterior de Paris Fashion Week, la cantante mexicana sufrió una caída en pleno desfile mientras Anitta desfilaba justo antes que ella. El momento fue captado por las cámaras y se volvió viral en redes sociales, desatando una ola de memes, comentarios y debates sobre profesionalismo.

Un año después de aquel incidente, las cantantes se reencontraron en la misma pasarela, en donde compartieron un momento especial entre ambas. A diferencia del año pasado, esta vez no hubo ningún incidente sobre la pasarela.

Belinda y Anitta en el desfile de L'Oréal. (Instagram)

Aun así, ambas cantantes volvieron a saludarse con un gesto de complicidad al chocar sus palmas, dejando claro su respeto mutuo y una actitud de apoyo que refleja los valores centrales de L'Oréal. Más que un desfile, este evento anual del gigante de la belleza funciona como una plataforma para celebrar el empoderamiento femenino, la diversidad, la inclusión y, por supuesto, el emblemático lema de la marca: “Porque tú lo vales”.

Después de la pasarela, la intérprete de Bella traición compartió en su Instagram un recap de la noche, donde ambas aparecen chocando las manos mientras caminan por el desfile.