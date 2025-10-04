Keith Urban odió 'Babygirl', el polémico thriller erótico de Nicole Kidman, aseguran

A unos días de que se confirmara su separación y de que Nicole Kidman presentara la solicitud de divorcio de Keith Urban han comenzado a surgir señales que parecen evidenciar que la relación de la actriz ganadora del Oscar y el músico se encontraba en franco declive.
Ahora, versiones señalan que Urban odió que su todavía esposa hiciera la película Babygirl, un intenso thriller erótico en el que tiene escenas subidas de tono junto a sus colegas, Antonio Banderas y Harris Dickinson.
Aseguran que Keith Urban odió que Nicole Kidman actuara en la película 'Babygirl'
En la película Babygirl, Nicole Kidman interpreta a una ejecutiva que inicia una aventura con su joven y atractivo becario, interpretado por Harris Dickinson, ante la insatisfacción que experimenta en su sexualidad al lado de su esposo, a quien da vida el español Antonio Banderas.
De acuerdo con fuentes cercanas a la actriz consultadas por Page Six, "a Keith no le gustó la película y ni siquiera le gustó que Nicole la promocionara". Otro informante que habló con el medio estadounidense aseguró que el músico tenía miedo de que se burlaran de él “debido al tema de la película”.
La prueba que demostraría que a Keith Urban no le gustó que Nicole Kidman hiciera 'Babygirl'
El pasado 1 de julio, Keith Urban pareció haber dado una muestra de que estaba en desacuerdo con que Nicole Kidman hubiera hecho la película Babygirl, ya que —como señala Page Six— durante una entrevistas con una estación de radio australiana, el músico dio la impresión de terminar de manera intempestiva con la charla cuando los conductores le preguntaron sobre las historias que su todavía esposa había protagonizado con actores jóvenes.
"¿Qué piensa Keith Urban cuando ve a su hermosa esposa con hombres jóvenes y guapos como Zac Efron teniendo esas hermosas escenas de amor en televisión y radio?", preguntó uno de los conductores.
A esta cuestión respondió el productor de la emisión: “Creo que su equipo nos colgó porque no querían que hiciéramos esa pregunta”. Más tarde el equipo de Urban afirmó que ellos no habían terminado la comunicación.
¿Keith Urban tenía razones para “odiar” la película ‘Babygirl’?
Babygirl es una película de suspenso erótico y psicológico dirigida por Halina Reijn, con Nicole Kidman como protagonista, acompañada por Harris Dickinson y Antonio Banderas. La historia se centra en Romy (Kidman), una ejecutiva que lleva una vida aparentemente normal pero se encuentra insatisfecha sexualmente en su matrimonio.
Al iniciar un vínculo con un joven becario —Samuel (Dickinson)—, la relación se convierte en un torbellino de deseo, poder, sumisión y conflicto ético, mientras sus personajes comienzan a trastocar los límites profesionales, emocionales y morales.
El relato no es solo de erotismo explícito ni soft porn, sino que plantea temas como la dominación de roles, la necesidad de control, las revelaciones íntimas y, sobre todo, la vulnerabilidad de una mujer que desafía tanto su propio pudor como las expectativas que pesan sobre su posición social.
Babygirl se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto de 2024. Fue allí donde Nicole Kidman ganó la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina, aunque no estuvo acompañada por Keith Urban.
Ese mismo año, la historia fue nombrada una de las 10 mejores películas de 2024 por la National Board of Review, y Nicole recibió el premio a Mejor Actriz de ese organismo.