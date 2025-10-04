Keith Urban odió 'Babygirl', el polémico thriller erótico de Nicole Kidman, aseguran

¿Keith Urban tenía razones para “odiar” la película ‘Babygirl’?

Babygirl es una película de suspenso erótico y psicológico dirigida por Halina Reijn, con Nicole Kidman como protagonista, acompañada por Harris Dickinson y Antonio Banderas. La historia se centra en Romy (Kidman), una ejecutiva que lleva una vida aparentemente normal pero se encuentra insatisfecha sexualmente en su matrimonio.

Nicole Kidman protagonizó el thriller erótico 'Babygirl' (Instagram / Nicole Kidman y A24)

Al iniciar un vínculo con un joven becario —Samuel (Dickinson)—, la relación se convierte en un torbellino de deseo, poder, sumisión y conflicto ético, mientras sus personajes comienzan a trastocar los límites profesionales, emocionales y morales.

El relato no es solo de erotismo explícito ni soft porn, sino que plantea temas como la dominación de roles, la necesidad de control, las revelaciones íntimas y, sobre todo, la vulnerabilidad de una mujer que desafía tanto su propio pudor como las expectativas que pesan sobre su posición social.

Babygirl se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto de 2024. Fue allí donde Nicole Kidman ganó la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina, aunque no estuvo acompañada por Keith Urban.

Ese mismo año, la historia fue nombrada una de las 10 mejores películas de 2024 por la National Board of Review, y Nicole recibió el premio a Mejor Actriz de ese organismo.