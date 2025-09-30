Amigos de Nicole Kidman sospechan que Keith Urban ya tiene una nueva relación tras separarse de la actriz

Según informes de TMZ, amigos cercanos a Nicole Kidman habrían notado desde hace tiempo señales que anticipaban la ruptura de la ganadora del Oscar con Keith Urban.

Fuentes vinculadas al entorno de la actriz aseguran que los indicios sobre una posible nueva relación del cantante eran evidentes y afirman con contundencia: “Todo las señales apuntan a que Keith está con otra mujer”.

Aunado a esto, señalaron que Kidman estaría enterada de este nuevo romance, pero habría preferido mantener la cordura. “Digamos que Nicole no lo discute”, agregó la fuente, “pero aun así está sorprendida por ello”.

Nicole y Keith llevan una década juntos. (Jeff Kravitz/FilmMagic)

La pareja, que vivía en Nashville con sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret, habría enfrentado tensiones crecientes en los últimos meses.

Además, circulan versión acerca de que la separación habría ocurrido en junio de 2025, momento en el que Keith Urban habría dejado la residencia de la familia para mudarse a Nashville.

Fuentes indican que Nicole no deseaba romper y habría intentado rescatar lo que quedaba de su matrimonio, mientras asumía sola el cuidado de sus hijas y el mantenimiento de su casa.

Asimismo, en el entorno del cantante también hay quienes consideraban que la ruptura era inevitable. Amigos cercanos aseguran que ya no era un secreto que la pareja vivía separada desde hace tiempo.

Al parecer, la distancia física no era nueva: la intensa agenda profesional de ambos los llevaba a ubicaciones distintas del mundo con frecuencia.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: Nicole Kidman and Keith Urban attend The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) (Getty Images)

Por otro lado, un dato que alimentó aún más las especulaciones fue la ausencia del cantante de country en redes sociales cerca de fechas conmemorativas de la relación.

Por ejemplo, él fue el primero en dejar de compartir fotos de los dos: la última publicación donde aparecían juntos es del 9 de mayo de 2025, durante los premios Country Music.