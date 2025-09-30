La noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi dos décadas de matrimonio generó un fuerte impacto en redes sociales y distintos medios de comunicación.
Aunque el anuncio oficial se dio hace pocos días, ya circulan versiones que sugieren que la ruptura estaría relacionada con una posible nueva relación del cantante.
Según reveló una fuente cercana a Kidman a TMZ, varios amigos de la actriz ya sospechaban desde hace tiempo que Keith Urban ya tenía una relación con otra mujer.
Amigos de Nicole Kidman sospechan que Keith Urban ya tiene una nueva relación tras separarse de la actriz
Según informes de TMZ, amigos cercanos a Nicole Kidman habrían notado desde hace tiempo señales que anticipaban la ruptura de la ganadora del Oscar con Keith Urban.
Fuentes vinculadas al entorno de la actriz aseguran que los indicios sobre una posible nueva relación del cantante eran evidentes y afirman con contundencia: “Todo las señales apuntan a que Keith está con otra mujer”.
Aunado a esto, señalaron que Kidman estaría enterada de este nuevo romance, pero habría preferido mantener la cordura. “Digamos que Nicole no lo discute”, agregó la fuente, “pero aun así está sorprendida por ello”.
La pareja, que vivía en Nashville con sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret, habría enfrentado tensiones crecientes en los últimos meses.
Además, circulan versión acerca de que la separación habría ocurrido en junio de 2025, momento en el que Keith Urban habría dejado la residencia de la familia para mudarse a Nashville.
Fuentes indican que Nicole no deseaba romper y habría intentado rescatar lo que quedaba de su matrimonio, mientras asumía sola el cuidado de sus hijas y el mantenimiento de su casa.
Asimismo, en el entorno del cantante también hay quienes consideraban que la ruptura era inevitable. Amigos cercanos aseguran que ya no era un secreto que la pareja vivía separada desde hace tiempo.
Al parecer, la distancia física no era nueva: la intensa agenda profesional de ambos los llevaba a ubicaciones distintas del mundo con frecuencia.
Por otro lado, un dato que alimentó aún más las especulaciones fue la ausencia del cantante de country en redes sociales cerca de fechas conmemorativas de la relación.
Por ejemplo, él fue el primero en dejar de compartir fotos de los dos: la última publicación donde aparecían juntos es del 9 de mayo de 2025, durante los premios Country Music.
La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban
La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban comenzó en enero de 2005, durante un evento organizado por G'Day LA, una iniciativa que reúne a celebridades australianas en Hollywood.
Aunque ambos eran figuras consolidadas en sus respectivas industrias —Nicole como actriz ganadora del Oscar y Keith como estrella del country—, se dice que el flechazo no fue inmediato.
De hecho, años después, Kidman confesó que él tardó meses en llamarla tras su primer encuentro, algo que ella interpretó como una señal de desinterés hasta que finalmente llegó la llamada que lo cambió todo.
A mediados de ese mismo año comenzaron a salir en serio, y la conexión entre ellos se hizo evidente rápidamente. Ambos compartían raíces australianas, una carrera internacional y, más importante aún, valores familiares.
Tan solo un año después, el 25 de junio de 2006, se casaron en una íntima ceremonia en Sydney, Australia. La boda, que reunió a familiares y amigos cercanos, fue el primer gran paso en una relación que durante muchos años fue vista como una de las más estables de la industria del entretenimiento.
Sin embargo, no todo fue perfecto desde el inicio. Tan solo cuatro meses después de la boda, Keith Urban ingresó voluntariamente a rehabilitación por problemas con el alcohol y otras adicciones.
En ese momento, Nicole decidió quedarse a su lado. La actriz canceló compromisos laborales para acompañarlo en su recuperación.
Años después, Urban reconoció públicamente que ese fue un punto de inflexión: "Me salvó la vida", declaró en entrevistas, agradeciendo a Nicole por haberlo apoyado incluso en los momentos más oscuros de su vida personal.
Con el tiempo, su vínculo pareció fortalecerse. En 2008, dieron la bienvenida a su primera hija, Sunday Rose, y en 2010 nació Faith Margaret, mediante gestación subrogada.
Ambas niñas fueron criadas en un entorno familiar que, según la propia Nicole, priorizaba la intimidad y el equilibrio entre la vida públicas de sus famosos papás y la dinámica del hogar.