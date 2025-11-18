Tom Cruise recibió su primer Oscar de manos Iñárritu: Te explicamos el motivo

Tom Cruise recibió su primer Oscar de manos Iñárritu

"Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una misión imposible", bromeó el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en "Judy".

Al ritmo de la inconfundible banda sonora de "Misión imposible", saga que ha marcado la carrera del actor estadounidense, Cruise, de 63 años, subió al escenario del Salón Dolby de Hollywood arropado por el efusivo reconocimiento de pares como Colin Farrell y Emilio Estévez, con quienes compartió pantalla, así como el legendario Steven Spielberg quien lo dirigió en "Minority Report" y "Guerra de los mundos".

Tom Cruise (AFP)

Con un reiterado agradecimiento, un conmovido Cruise tomó el micrófono.

"Mi amor por el cine comenzó desde muy joven", dijo la estrella quien describió la gran pantalla como el espacio que le "despertó hambre por la aventura, por el conocimiento, por entender a la humanidad, por crear personajes, contar historias, ver el mundo". "Me abrió los ojos", agregó.

Cruise, una de las más taquilleras figuras del entretenimiento, con más de 50 películas en su currículo y conocido por realizar sus temerosas escenas de acción sin dobles, ha sido nominado cuatro veces a los premios Oscar, pero nunca ha conquistado la estatuilla.