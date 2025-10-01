La "cláusula de la cocaína": se revela cuánto dinero recibía Keith Urban de Nicole Kidman por mantenerse sobrio

Tras el anuncio oficial de la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban luego de 19 años de matrimonio, la atención mediática no solo se centró en las razones emocionales del quiebre, sino también en los aspectos legales que marcarán el rumbo del divorcio.
En ese contexto, ha destacado una cláusula incluida en su contrato prematrimonial: una condición que benefició al cantante si cumplió con ciertos requisitos relacionados con la sobriedad.
La "cláusula de la cocaína": cuánto recibió Keith Urban de Nicole Kidman por mantenerse sobrio
El reciente anuncio del divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban, tras 19 años de matrimonio, ha revelado no solo el fin de una de las parejas más sólidas de Hollywood, sino también los detalles de su acuerdo prenupcial.
Entre las cláusulas del contrato prematrimonial firmado en 2006, destaca una condición poco común que los medios han bautizado como la “cláusula de la cocaína”: un incentivo financiero que establece que Urban recibiría 600 mil dólares por cada año en que se mantuviera sobrio durante el matrimonio.
Si la condición se cumplió, Keith pudo haber recibido un monto que podría ascender a alrededor de 11 millones de dólares (el cantante de country habría mantenido una conducta sobria desde su rehabilitación en 2006).
Este giro legal se da justo después de que Nicole Kidman presentara formalmente su demanda de divorcio, poniendo fin a una relación marcada públicamente por sus éxitos profesionales, pero también por momentos de tensión.
La cláusula no solo plantea un beneficio económico para Keith en caso de cumplirse, sino que también reaviva la atención sobre sus batallas públicas con adicciones (un tema que él mismo ha confrontado en diversas entrevistas). En 2010, por ejemplo, reconoció ante Oprah Winfrey el papel decisivo que tuvo Kidman al intervenir en su rehabilitación poco después de casarse. Ahora, esa historia personal asume un nuevo peso en el contexto legal y mediático del divorcio.
Así inició el romance entre Nicole Kidman y Keith Urban
El romance entre Nicole Kidman y Keith Urban comenzó en enero de 2005 durante un evento organizado por G'Day LA, una iniciativa que reúne a celebridades australianas en Hollywood.
Aunque ambos eran figuras consolidadas en sus respectivas industrias —Nicole como actriz ganadora del Oscar y Keith como estrella del country—, se dice que el flechazo no fue inmediato.
De hecho, años después, Kidman confesó que él tardó meses en llamarla tras su primer encuentro, algo que ella interpretó como una señal de desinterés hasta que finalmente llegó la llamada que lo cambió todo.
A mediados de ese mismo año comenzaron a salir en serio y la conexión entre ellos se hizo evidente rápidamente. Ambos compartían raíces australianas, una carrera internacional y, más importante aún, valores familiares.
Tan solo un año después, el 25 de junio de 2006, se casaron en una íntima ceremonia en Sydney, Australia. La boda, que reunió a familiares y amigos cercanos, fue el primer gran paso en una relación que durante muchos años fue vista como una de las más estables de la industria del entretenimiento.
Sin embargo, no todo fue perfecto desde el inicio. Tan solo cuatro meses después de la boda, Keith Urban ingresó voluntariamente a rehabilitación por problemas con el alcohol y otras adicciones.
En ese momento, Nicole decidió quedarse a su lado. La actriz canceló compromisos laborales para acompañarlo en su recuperación. Años después, Urban reconoció públicamente que ese fue un punto de inflexión: "Me salvó la vida", declaró en entrevistas como agradecimiento a Nicole por haberlo apoyado incluso en los momentos más oscuros de su vida personal.
Con el tiempo, su vínculo pareció fortalecerse. En 2008, dieron la bienvenida a su primera hija, Sunday Rose, y en 2010 nació Faith Margaret, mediante gestación subrogada.
Ambas niñas fueron criadas en un entorno familiar que, según la propia Nicole, priorizaba la intimidad y el equilibrio entre la vida públicas de sus famosos papás y la dinámica del hogar.