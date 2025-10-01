La "cláusula de la cocaína": se revela cuánto dinero recibía Keith Urban de Nicole Kidman por mantenerse sobrio

La "cláusula de la cocaína": cuánto recibió Keith Urban de Nicole Kidman por mantenerse sobrio

El reciente anuncio del divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban, tras 19 años de matrimonio, ha revelado no solo el fin de una de las parejas más sólidas de Hollywood, sino también los detalles de su acuerdo prenupcial.

Entre las cláusulas del contrato prematrimonial firmado en 2006, destaca una condición poco común que los medios han bautizado como la “cláusula de la cocaína”: un incentivo financiero que establece que Urban recibiría 600 mil dólares por cada año en que se mantuviera sobrio durante el matrimonio.

Si la condición se cumplió, Keith pudo haber recibido un monto que podría ascender a alrededor de 11 millones de dólares (el cantante de country habría mantenido una conducta sobria desde su rehabilitación en 2006).

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

Este giro legal se da justo después de que Nicole Kidman presentara formalmente su demanda de divorcio, poniendo fin a una relación marcada públicamente por sus éxitos profesionales, pero también por momentos de tensión.

La cláusula no solo plantea un beneficio económico para Keith en caso de cumplirse, sino que también reaviva la atención sobre sus batallas públicas con adicciones (un tema que él mismo ha confrontado en diversas entrevistas). En 2010, por ejemplo, reconoció ante Oprah Winfrey el papel decisivo que tuvo Kidman al intervenir en su rehabilitación poco después de casarse. Ahora, esa historia personal asume un nuevo peso en el contexto legal y mediático del divorcio.