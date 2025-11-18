Publicidad

Keith Urban habla por primera vez de los motivos que provocaron su divorcio de Nicole Kidman

A dos meses de darse a conocer su divorcio, Keith Urban habló sobre la difícil etapa que atraviesa tras la separación de Nicole Kidman.
mar 18 noviembre 2025 10:16 AM
Nicole Kidman habla sobre su divorcio con Keith Urban. (Getty Images)
Durante el primer episodio del show, Keith Urban no ocultó su vulnerabilidad: confesó sentirse “completamente solo y miserable” en los últimos meses.

Relató que las giras le han robado la estabilidad y que despertarse en un autobús a las 3:30 de la mañana enfermo y lejos de su familia le han hecho preguntarse en más de una ocasión: “¿Por qué hago esto?”.

El músico atribuye parte de su sentimiento de soledad a las largas ausencias en su casa por su trabajo, algo que terminó por afectar su relación con Nicole Kidman. Según él, esa vida entre giras es una vocación para la que él nació, pero pagar ese precio emocional ha sido muy alto.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, enfermo como un perro, en medio de la nada, y tienes que tocar tu quinto show esa noche, extrañas a tus amigos, a tu familia, te sientes completamente solo y miserable... Te preguntas: ‘¿Por qué hago esto?’ La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”, aseguró.

Keith Urban cambió la letra de una canción dedicada a Nicole Kidman en pleno concierto. (Getty Images)

No obstante, fuentes cercanas a la ex pareja, aseguran que, más allá de las diferencias, Nicole y Keith había estado distanciándose debido a sus agendas profesionales.

Nicole Kidman intentó rescatar su relación con Keith Urban

De acuerdo con fuentes cercanas a Nicole Kidman, existieron intentos de recomponer la relación con Keith Urban, aunque finalmente la decisión del cantante tomó por sorpresa a la actriz.

A pesar de los esfuerzos por mantener el matrimonio, el anuncio de la separación dejó a quienes la rodean con sentimientos encontrados.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

Personas cercanas a la ganadora del Oscar aseguraron a Daily Mail que Nicole Kidman se mostró “completamente sorprendida” cuando TMZ difundió la noticia de la ruptura.

No obstante, días después, fue ella quien inició el trámite legal alegando “diferencias irreconciliables”, dando así un giro definitivo a lo que parecía un momento de incertidumbre en la pareja.

