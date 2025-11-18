El cantante aprovechó el estreno de su nuevo programa, The Road, para abrir su corazón y compartir lo difícil que ha sido conciliar su vida profesional con el desgaste personal.
Keith Urban habla por primera vez de los motivos que provocaron su divorcio de Nicole Kidman
Durante el primer episodio del show, Keith Urban no ocultó su vulnerabilidad: confesó sentirse “completamente solo y miserable” en los últimos meses.
Relató que las giras le han robado la estabilidad y que despertarse en un autobús a las 3:30 de la mañana enfermo y lejos de su familia le han hecho preguntarse en más de una ocasión: “¿Por qué hago esto?”.
El músico atribuye parte de su sentimiento de soledad a las largas ausencias en su casa por su trabajo, algo que terminó por afectar su relación con Nicole Kidman. Según él, esa vida entre giras es una vocación para la que él nació, pero pagar ese precio emocional ha sido muy alto.
“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, enfermo como un perro, en medio de la nada, y tienes que tocar tu quinto show esa noche, extrañas a tus amigos, a tu familia, te sientes completamente solo y miserable... Te preguntas: ‘¿Por qué hago esto?’ La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”, aseguró.
No obstante, fuentes cercanas a la ex pareja, aseguran que, más allá de las diferencias, Nicole y Keith había estado distanciándose debido a sus agendas profesionales.
Nicole Kidman intentó rescatar su relación con Keith Urban
De acuerdo con fuentes cercanas a Nicole Kidman, existieron intentos de recomponer la relación con Keith Urban, aunque finalmente la decisión del cantante tomó por sorpresa a la actriz.
A pesar de los esfuerzos por mantener el matrimonio, el anuncio de la separación dejó a quienes la rodean con sentimientos encontrados.
Personas cercanas a la ganadora del Oscar aseguraron a Daily Mail que Nicole Kidman se mostró “completamente sorprendida” cuando TMZ difundió la noticia de la ruptura.
No obstante, días después, fue ella quien inició el trámite legal alegando “diferencias irreconciliables”, dando así un giro definitivo a lo que parecía un momento de incertidumbre en la pareja.