¿Quién es Sunday Rose, la futura top model e hija de Nicole Kidman y Keith Urban?

Ella es Sunday Rose, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban

Sunday Rose nació el 7 de julio de 2008 en Tennessee, Estados Unidos. Sus padres son la actriz, Nicole Kidman y el cantante Keith Urban. Tiene una hermana menor llamada Faith Margaret, de 14 años y dos medios hermanos mayores que Nicole Kidman adoptó junto a Tom Cruise: Bella y Connor.

Sunday Rose junto a su mamá, Nicole Kidman. (Getty Images)

La carrera de Sunday Rose en la moda

Sunday Rose presentó interés en convertirse en modelo desde muy pequeña, sin embargo, sus padres le dieron la condición de esperar a tener 16 años, edad a la que desfiló su primera pasarela y oficialmente incursionó en el mundo de la moda.

A pesar de su corta edad, Sunday ha demostrado tener un gran potencial como modelo. Su debut en las pasarelas fue durante el Fashion Show de París en 2024, donde desfiló para Miu Miu y su colección Primavera-Verano 2025. Sunday Rose no solo pudo iniciar su carrera de la mano de una de las marcas de moda más importantes de la actualidad, también fue la encargada de abrir el show.

La primera pasarela de Sunday Rose fue para Miu Miu en 2024. (Instagram - @miumiu y @sundayrose)

Ha sido la portada de la revista Nylon y ha modelado en las pasarelas de Khaite y Calvin Klein. Además de continuar siendo una de las modelos predilectas de Miu Miu, también ha colaborado como imagen de la marca de relojes Omega.