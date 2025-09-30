La noticia del divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban ha sorprendido al mundo del espectáculo ya que eran considerados una de las parejas más icónicas y fuertes de las celebridades. Sunday Rose es fruto de esta relación y a sus 17 años ya se encamina a ser una top model.
¿Quién es Sunday Rose, la futura top model e hija de Nicole Kidman y Keith Urban?
Ella es Sunday Rose, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban
Sunday Rose nació el 7 de julio de 2008 en Tennessee, Estados Unidos. Sus padres son la actriz, Nicole Kidman y el cantante Keith Urban. Tiene una hermana menor llamada Faith Margaret, de 14 años y dos medios hermanos mayores que Nicole Kidman adoptó junto a Tom Cruise: Bella y Connor.
La carrera de Sunday Rose en la moda
Sunday Rose presentó interés en convertirse en modelo desde muy pequeña, sin embargo, sus padres le dieron la condición de esperar a tener 16 años, edad a la que desfiló su primera pasarela y oficialmente incursionó en el mundo de la moda.
A pesar de su corta edad, Sunday ha demostrado tener un gran potencial como modelo. Su debut en las pasarelas fue durante el Fashion Show de París en 2024, donde desfiló para Miu Miu y su colección Primavera-Verano 2025. Sunday Rose no solo pudo iniciar su carrera de la mano de una de las marcas de moda más importantes de la actualidad, también fue la encargada de abrir el show.
Ha sido la portada de la revista Nylon y ha modelado en las pasarelas de Khaite y Calvin Klein. Además de continuar siendo una de las modelos predilectas de Miu Miu, también ha colaborado como imagen de la marca de relojes Omega.
El interés por el cine de Sunday Rose
Nicole Kidman ha declarado que a su hija, Sunday Rose, no solo le interesa el mundo de la moda ya que también ha considerado dedicarse al cine, pero detrás de cámaras, a diferencia de su madre que es una de las actrices más reconocidas de Hollywood.
Además de su trabajo como modelo, cuando era pequeña tuvo cameos en dos series que su mamá, Nicole Kidman, protagonizó: Big Little Lies y The Undoing. También dio voz a un personaje dentro de la película Angry Birds Movie 2.
Aunque Sunday Rose ya haya comenzado una carrera como modelo, ella misma ha declarado que para sus padres la escuela es lo más importante. Por su parte, Nicole Kidman ha dicho que ella apoyará a su hija en cualquier camino profesional que decida tener.
A pesar del divorcio de sus padres, Sunday Rose puede contar con el apoyo y cariño tanto de Nicole Kidman, como de Keith Urban, quienes han estado presentes en los eventos más importantes de su hija, principalmente cuando ha participado en pasarelas de grandes marcas de moda como Miu Miu.