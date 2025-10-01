Revelan la causa de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban no podran hablar mal el uno del otro

La demanda de divorcio establece que Nicole Kidman y Keith Urban se comprometieron a no hablar mal el uno del otro ni de sus familiares. También deberán alentar a sus hijas a mantener el cariño por ambos y a sentirse en confianza con las dos familias. Además, están obligados a asistir a un seminario para padres en un plazo de 60 días tras la solicitud de divorcio.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

La noticia de su separación llegó meses después de que Kidman asistiera sola a la Gala del Met en mayo. La última vez que se les vio juntos en público fue en el partido del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Nashville el 20 de junio.

Días después, la pareja celebró su 19 aniversario de bodas, mismo que la actriz recordó con una publicación en Instagram el 25 de junio. “Feliz aniversario, bebé", escribió al pie de una foto en blanco y negro en la que aparece recargada sobre Urban mientras él sostiene una guitarra.

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en 2006 en la Gala G’Day USA en Los Ángeles. La actriz reveló en el programa The Ellen DeGeneres Show en 2017 que sintió “un gran flechazo” por la estrella del country desde el primer momento que lo conoció, pero que no pensaba que él sintiera lo mismo.

Mientras que Urban contó a The Sydney Morning Herald en 2018 que estaba en una mala situación cuando se conocieron y sabía que no era el momento para llamarla. La pareja se casó en Australia en junio de 2006 y dieron la bienvenida a sus hijas: Sunday Rose, en 2008 y Faith Margaret en 2011.