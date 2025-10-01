Revelan la causa de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

La información fue confirmada por el sitio de noticias TMZ, que ya había reportado que la pareja ha estado viviendo por separado desde inicios del verano de 2025, y que el músico de mudó de la casa familiar y adquirió una nueva residencia en Nashville, Tennessee.
Nicole Kidman solicita el divorcio de su esposo Keith Urban tras 19 años de matrimonio
"Su separación se está volviendo dramática. Nicole está dolida y se siente traicionada", declaró una fuente a la revista People. "Quería salvar su matrimonio y creía que podía, pero parece que él ya lo superó".
El documento también especifica el plan de crianza acordado entre Nicole Kidman y Keith Urban: la actriz tendrá a sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, durante 306 días al año, mientras que el cantante contará con 59 días, además acordaron que ambos tomarán decisiones importantes sobre las jóvenes.
Ambos renunciaron a sus derechos de manutención conyugal y conservarán sus propios bienes, aunque una cláusula en los documentos del divorcio establece que la estrella del country ha pagado por adelantado todas las obligaciones de manutención de los hijas.
El plan de crianza aparentemente se acordó algunas semanas antes de que Kidman presentara la demanda de divorcio; la actriz firmó los documentos el 6 de septiembre, mientras que el músico lo hizo el 29 de agosto.
Nicole Kidman y Keith Urban no podran hablar mal el uno del otro
La demanda de divorcio establece que Nicole Kidman y Keith Urbanse comprometieron a no hablar mal el uno del otro ni de sus familiares. También deberán alentar a sus hijas a mantener el cariño por ambos y a sentirse en confianza con las dos familias. Además, están obligados a asistir a un seminario para padres en un plazo de 60 días tras la solicitud de divorcio.
La noticia de su separación llegó meses después de que Kidman asistiera sola a la Gala del Met en mayo. La última vez que se les vio juntos en público fue en el partido del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Nashville el 20 de junio.
Días después, la pareja celebró su 19 aniversario de bodas, mismo que la actriz recordó con una publicación en Instagram el 25 de junio. “Feliz aniversario, bebé", escribió al pie de una foto en blanco y negro en la que aparece recargada sobre Urban mientras él sostiene una guitarra.
Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en 2006 en la Gala G’Day USA en Los Ángeles. La actriz reveló en el programa The Ellen DeGeneres Show en 2017 que sintió “un gran flechazo” por la estrella del country desde el primer momento que lo conoció, pero que no pensaba que él sintiera lo mismo.
Mientras que Urban contó a The Sydney Morning Herald en 2018 que estaba en una mala situación cuando se conocieron y sabía que no era el momento para llamarla. La pareja se casó en Australia en junio de 2006 y dieron la bienvenida a sus hijas: Sunday Rose, en 2008 y Faith Margaret en 2011.