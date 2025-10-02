Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Hija de Nicole Kidman y Keith Urban reaparece en Paris Fashion Week en plena crisis familiar

Mientras sus papás enfrentan una mediática separación, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban hace una inesperada aparición en el desfile de Dior.
jue 02 octubre 2025 02:23 PM
hija-nicole-kidman-paris-fashion-week-reaparece.jpg
Sunday Rose es hija de Nicole Kidman y Keith Urban (Grosby Group)
Publicidad

Hija de Nicole Kidman y Keith Urban reaparece en Paris Fashion Week

Más allá del contexto familiar que ha acaparado la atención mediática, Sunday Rose, hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban , volvió a acaparar reflectores en su regreso al desfile de Dior en Paris Fashion Week.

Su reaparición se convirtió en uno de los momentos más comentados del día, no solo por representar un nuevo paso en su incipiente carrera como modelo, sino también porque llega en medio de la atención mediática que rodea el divorcio de sus padres.

La joven modelo desfiló con un conjunto elegante y minimalista, compuesto por una blusa gris con lazo al cuello y pantalones negros de corte recto y amplio.

sunday-rose-paris-fashion-week.jpg
Sunday Rose, hija de Nicole Kidman y Keith Urban, desfiló para Dior en Paris Fashion Week. (David Fisher/Shutterstock)

Cabe destacar que Sunday debutó en octubre de 2024 con Miu Miu, aunque entonces recibió críticas por su falta de experiencia sobre la pasarela.

Publicidad

¿Quién es Sunday Rose, la hija mayor de Nicole Kidman?

Sunday Rose Kidman Urban nació el 7 de julio de 2008 en Nashville, Tennessee. Es la hija mayor de la actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban. A diferencia de otros hijos de celebridades, Sunday fue criada con un bajo perfil mediático durante sus primeros años, ya que sus padres siempre procuraron proteger su privacidad y alejarla de la prensa.

Miu Miu: Dinner Party - Paris Fashion Week - Womenswear Spring-Summer 2025
Sunday Rose y Nicole Kidman (Jacopo M. Raule/Getty Images for Miu Miu)

Sin embargo, conforme ha ido creciendo, Sunday ha comenzado a figurar en eventos públicos, especialmente en los últimos años, donde ha demostrado interés por el mundo de la moda y las artes escénicas. En 2024, hizo su debut como modelo en un desfile de la marca Miu Miu durante la Paris Fashion Week, lo que marcó su primera aparición relevante en la industria. Aunque su debut recibió críticas por su inexperiencia, su presencia generó conversación y expectativa sobre su futuro en las pasarelas.

En 2025, volvió a París para participar en el desfile de Dior, luciendo con un estilo más definido. Su reaparición coincidió con un momento complejo para su familia, ya que sus papás enfrentan un mediático proceso de divorcio tras casi dos décadas de matrimonio.

Actualmente, Sunday suma más de 20 mil seguidores en Instagram, donde se mantiene bastante activa compartiendo su día a día, así como también fotos de su vida como modelo.

Publicidad

Nicole Kidman y Keith Urban anuncian su separación tras casi 20 años juntos

Nicole Kidman presentó la demanda de divorcio contra Keith Urban el pasado 30 de septiembre ante un tribunal del condado de Davidson, en Nashville, citando “dificultades matrimoniales” e “irreconciliables diferencias” como motivo.

De acuerdo con TMZ, la pareja llevaba viviendo por separado desde principios del verano de este año, cuando Urban habría abandonado la casa familiar para instalarse en su propia residencia.

5. Nicole Kidman y Keith Urban (17 millones de dólares).
5. Nicole Kidman y Keith Urban (17 millones de dólares). (AP)

En los documentos legales se estableció un acuerdo de custodia para sus dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. Se ratificó que Nicole será la mamá con residencia principal, con las niñas bajo su cuidado 306 días al año, mientras que Keith tendrá derecho de visitas por 59 días. También acordaron que las decisiones importantes sobre educación, salud y religión serán compartidas.

En cuanto al soporte monetario, ambos renunciaron tácitamente al pago de pensión alimenticia o compensatoria para el otro.

Keith Urban y Nicole Kidman
Keith Urban y Nicole Kidman (Getty Images)

La separación tomó por sorpresa al público, pero fuentes cercanas aseguraron que no fue inesperada en su círculo íntimo. Ya se hablaba de una creciente distancia emocional entre la pareja y de que muchos consideraban el divorcio “inevitable”.

Incluso, se ha especulado que Kidman trató de rescatar su matrimonio, pero finalmente terminó aceptando la decisión.

Tags

Nicole Kidman

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad