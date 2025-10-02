Hija de Nicole Kidman y Keith Urban reaparece en Paris Fashion Week en plena crisis familiar

Hija de Nicole Kidman y Keith Urban reaparece en Paris Fashion Week

Más allá del contexto familiar que ha acaparado la atención mediática, Sunday Rose, hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban , volvió a acaparar reflectores en su regreso al desfile de Dior en Paris Fashion Week.

Su reaparición se convirtió en uno de los momentos más comentados del día, no solo por representar un nuevo paso en su incipiente carrera como modelo, sino también porque llega en medio de la atención mediática que rodea el divorcio de sus padres.

La joven modelo desfiló con un conjunto elegante y minimalista, compuesto por una blusa gris con lazo al cuello y pantalones negros de corte recto y amplio.

Sunday Rose, hija de Nicole Kidman y Keith Urban, desfiló para Dior en Paris Fashion Week. (David Fisher/Shutterstock)

Cabe destacar que Sunday debutó en octubre de 2024 con Miu Miu, aunque entonces recibió críticas por su falta de experiencia sobre la pasarela.