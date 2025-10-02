Hija de Nicole Kidman y Keith Urban reaparece en Paris Fashion Week en plena crisis familiar

En medio de la mediática separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi 19 años de matrimonio , su hija mayor, Sunday Rose, reapareció como modelo en el desfile de Dior en Paris Fashion Week.
Más allá del contexto familiar que ha acaparado la atención mediática, Sunday Rose, hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban , volvió a acaparar reflectores en su regreso al desfile de Dior en Paris Fashion Week.
Su reaparición se convirtió en uno de los momentos más comentados del día, no solo por representar un nuevo paso en su incipiente carrera como modelo, sino también porque llega en medio de la atención mediática que rodea el divorcio de sus padres.
La joven modelo desfiló con un conjunto elegante y minimalista, compuesto por una blusa gris con lazo al cuello y pantalones negros de corte recto y amplio.
Cabe destacar que Sunday debutó en octubre de 2024 con Miu Miu, aunque entonces recibió críticas por su falta de experiencia sobre la pasarela.
¿Quién es Sunday Rose, la hija mayor de Nicole Kidman?
Sunday Rose Kidman Urban nació el 7 de julio de 2008 en Nashville, Tennessee. Es la hija mayor de la actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban. A diferencia de otros hijos de celebridades, Sunday fue criada con un bajo perfil mediático durante sus primeros años, ya que sus padres siempre procuraron proteger su privacidad y alejarla de la prensa.
Sin embargo, conforme ha ido creciendo, Sunday ha comenzado a figurar en eventos públicos, especialmente en los últimos años, donde ha demostrado interés por el mundo de la moda y las artes escénicas. En 2024, hizo su debut como modelo en un desfile de la marca Miu Miu durante la Paris Fashion Week, lo que marcó su primera aparición relevante en la industria. Aunque su debut recibió críticas por su inexperiencia, su presencia generó conversación y expectativa sobre su futuro en las pasarelas.
En 2025, volvió a París para participar en el desfile de Dior, luciendo con un estilo más definido. Su reaparición coincidió con un momento complejo para su familia, ya que sus papás enfrentan un mediático proceso de divorcio tras casi dos décadas de matrimonio.
Actualmente, Sunday suma más de 20 mil seguidores en Instagram, donde se mantiene bastante activa compartiendo su día a día, así como también fotos de su vida como modelo.
Nicole Kidman y Keith Urban anuncian su separación tras casi 20 años juntos
Nicole Kidman presentó la demanda de divorcio contra Keith Urban el pasado 30 de septiembre ante un tribunal del condado de Davidson, en Nashville, citando “dificultades matrimoniales” e “irreconciliables diferencias” como motivo.
De acuerdo con TMZ, la pareja llevaba viviendo por separado desde principios del verano de este año, cuando Urban habría abandonado la casa familiar para instalarse en su propia residencia.
En los documentos legales se estableció un acuerdo de custodia para sus dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. Se ratificó que Nicole será la mamá con residencia principal, con las niñas bajo su cuidado 306 días al año, mientras que Keith tendrá derecho de visitas por 59 días. También acordaron que las decisiones importantes sobre educación, salud y religión serán compartidas.
En cuanto al soporte monetario, ambos renunciaron tácitamente al pago de pensión alimenticia o compensatoria para el otro.
La separación tomó por sorpresa al público, pero fuentes cercanas aseguraron que no fue inesperada en su círculo íntimo. Ya se hablaba de una creciente distancia emocional entre la pareja y de que muchos consideraban el divorcio “inevitable”.
Incluso, se ha especulado que Kidman trató de rescatar su matrimonio, pero finalmente terminó aceptando la decisión.