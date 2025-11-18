Martha Higareda anuncia el nacimiento de sus gemelas y revela complicaciones en el parto

El mensaje que acompañó la publicación fue muy emotivo:

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. ️️ Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida", comenzó el mensaje de la pareja.

Sin embargo, pese a la felicidad que viven en este momento, la pareja también reveló que durante el parto tuvieron algunas complicaciones

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos", compartieron.

En su mensaje, Martha Higareda y Lewis Howes también agradecieron el apoyo recibido en este momento tan especial:

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, finalizaron.