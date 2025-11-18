Publicidad

Espectáculos

Martha Higareda anuncia el nacimiento de sus gemelas y revela complicaciones en el parto

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes anunciaron el nacimiento de sus gemelas.
mar 18 noviembre 2025 10:43 AM
Lewis Howes y Martha Higareda
Lewis Howes y Martha Higareda (Instagram)
Martha Higareda anuncia el nacimiento de sus gemelas y revela complicaciones en el parto

El mensaje que acompañó la publicación fue muy emotivo:

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. ️️ Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida", comenzó el mensaje de la pareja.

Sin embargo, pese a la felicidad que viven en este momento, la pareja también reveló que durante el parto tuvieron algunas complicaciones

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos", compartieron.

En su mensaje, Martha Higareda y Lewis Howes también agradecieron el apoyo recibido en este momento tan especial:

Martha Higareda y Lewis Howes
Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, finalizaron.

El embarazo de Martha Higareda fue de alto riesgo

Martha Higareda confesó que su embarazo fue de alto riesgo debido a una combinación de factores médicos preocupantes.

Por un lado, su edad, 42 años, es un elemento clave. Según su equipo médico, los embarazos después de los 40 tienen más probabilidades de complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional u otras condiciones que requieren vigilancia constante.

Martha Higareda y Lewis Howes
Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

Además, el hecho de que estuviera esperando gemelas multiplica la complejidad del proceso. Los especialistas le advirtieron que un embarazo doble trae consigo mayor fatiga, somnolencia y un sobreesfuerzo fisiológico; incluso le recomendaron esperar para confirmar que todo marchara bien antes de hacerlo público.

A esto se suma su historial de miomas uterinos, ya que en 2024 se sometió a una cirugía para eliminarlos, lo cual añade aún más cuidado a su seguimiento médico.

