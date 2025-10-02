Crisis de la mediana edad habría destruido el matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban, aseguran

Keith Urban estaría atravesando una crisis de la mediana edad

La sorpresiva separación de Keith Urban y Nicole Kidman, tras 19 años de matrimonio, ha generado múltiples reacciones tanto en el mundo del espectáculo como entre sus seguidores.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas al entorno del cantante, el fin de la relación no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de decisiones desconcertantes que, según sus allegados, podrían estar relacionadas con una crisis de la mediana edad.

De acuerdo con información revelada por TMZ, personas del círculo íntimo de Keith Urban afirman que el cantante de 57 años ha estado atravesando una etapa de inestabilidad emocional que se ha reflejado tanto en su vida profesional como personal.

Una de las señales más evidentes, aseguran, fue cuando despidió a toda su banda (con la que había trabajado durante 25 años) en enero de este año, poco tiempo después del lanzamiento de su álbum High.

Además, el álbum a pesar de tener gran carga emocional y expectativas, no logró ingresar en las listas de éxitos en Estados Unidos, aunque tuvo una recepción moderada en Australia.

Aun así, estuvo lejos de ser uno de sus trabajos más exitosos en ventas, lo que habría sido un golpe importante para el artista.

Nicole Kidman y su esposo, Keith Urban. (AP)

Por si esto fuera poco, lo que más sorprendió al entorno de ambos fue el momento en que Urban decidió poner fin a su matrimonio con la mamá de sus hijas, una decisión que, según las fuentes, ella no compartía ni deseaba, ya que supuestamente, la actriz quería continuar con la relación y fue tomada por sorpresa por la resolución del músico.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

Otra señal vinculada a esta supuesta crisis de la mediana edad fue la decisión del cantante de country de dejar la residencia familiar en Nashville durante el verano. Keith Urban se mudó a una nueva casa, lo que para muchos allegados a la pareja representó un punto de quiebre definitivo en la relación.