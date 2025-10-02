Crisis de la mediana edad habría destruido el matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban, aseguran

La mediática separación deNicole Kidman y Keith Urbanha sacudido a la industria del entretenimiento y ha dado paso a toda clase de rumores, especulaciones y nuevas versiones encontradas.
En ese contexto, desde el círculo íntimo del cantante de country surgen afirmaciones de que Urban atraviesa una crisis de la mediana edad que pudo haber sido clave en el fin de su matrimonio con la actriz ganadora del Oscar.
Publicidad
Keith Urban estaría atravesando una crisis de la mediana edad
La sorpresiva separación de Keith Urban y Nicole Kidman, tras 19 años de matrimonio, ha generado múltiples reacciones tanto en el mundo del espectáculo como entre sus seguidores.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas al entorno del cantante, el fin de la relación no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de decisiones desconcertantes que, según sus allegados, podrían estar relacionadas con una crisis de la mediana edad.
De acuerdo con información revelada por TMZ, personas del círculo íntimo de Keith Urban afirman que el cantante de 57 años ha estado atravesando una etapa de inestabilidad emocional que se ha reflejado tanto en su vida profesional como personal.
Una de las señales más evidentes, aseguran, fue cuando despidió a toda su banda (con la que había trabajado durante 25 años) en enero de este año, poco tiempo después del lanzamiento de su álbum High.
Además, el álbum a pesar de tener gran carga emocional y expectativas, no logró ingresar en las listas de éxitos en Estados Unidos, aunque tuvo una recepción moderada en Australia.
Aun así, estuvo lejos de ser uno de sus trabajos más exitosos en ventas, lo que habría sido un golpe importante para el artista.
Por si esto fuera poco, lo que más sorprendió al entorno de ambos fue el momento en que Urban decidió poner fin a su matrimonio con la mamá de sus hijas, una decisión que, según las fuentes, ella no compartía ni deseaba, ya que supuestamente, la actriz quería continuar con la relación y fue tomada por sorpresa por la resolución del músico.
Otra señal vinculada a esta supuesta crisis de la mediana edad fue la decisión del cantante de country de dejar la residencia familiar en Nashville durante el verano. Keith Urban se mudó a una nueva casa, lo que para muchos allegados a la pareja representó un punto de quiebre definitivo en la relación.
Publicidad
Esta es la cantidad que Nicole Kidman pagaría a Keith Urban por su sobriedad
El anuncio del divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban , tras casi dos décadas juntos, no solo marca el final de una de las relaciones más duraderas de Hollywood, sino que también ha sacado a la luz detalles poco conocidos de su acuerdo prenupcial.
Entre las condiciones firmadas por la pareja en 2006, una cláusula en particular ha llamado la atención y ha sido nombrada por medios estadounidenses como la "cláusula de la cocaína". Este apartado establecía que Urban recibiría 600 mil dólares por cada año que se mantuviera sobrio durante el matrimonio. Si el músico cumplió con este compromiso desde su rehabilitación en 2006, podría haber acumulado una suma cercana a 11 millones de dólares.
Más allá del incentivo económico, la cláusula vuelve a centrar la atención en las luchas públicas de Keith Urban con las adicciones, un tema del que ha hablado abiertamente en el pasado.
En un momento de honestidad durante la gala del AFI Life Achievement Award en 2024, Urban confesó que apenas cuatro meses después de su boda, sus adicciones, que hasta ese momento había ignorado, casi destrozan su matrimonio.
“Mis adicciones casi hicieron añicos nuestro matrimonio", confesó.
Admitió que entró en rehabilitación durante tres meses sin tener idea de qué podría ocurrir con su relación con la actriz: “Nicole superó cada voz negativa… y eligió el amor”, expresó.