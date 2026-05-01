Sundance Film Festival CDMX 2026: el cine independiente conquista la capital con su edición más ambiciosa

En cuanto a sedes, el festival se expande más allá de un solo recinto. Aunque Cinépolis Diana será el corazón del evento, también habrá funciones en Cinépolis VIP Miyana, Cinépolis Mítikah y Cinépolis Oasis Coyoacán, ampliando el acceso para distintas audiencias de la ciudad.

Para quienes buscan aprovechar al máximo la experiencia, se anunció el Cinebono Sundance, un paquete de cinco boletos por $400 pesos que permitirá mayor flexibilidad durante el festival. Esta opción estará disponible exclusivamente en taquilla en Cinépolis Diana, e incluye acceso a la fila de último minuto, sujeto a disponibilidad.

Fotograma de la cinta The Oldest Person In The World. (Cortesía. )

El Sundance Film Festival: CDMX 2026 se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo, consolidándose como un punto de encuentro clave para el cine independiente en la región. Más allá de las proyecciones, el evento apuesta por algo más profundo: crear un puente entre creadores y audiencias, donde cada historia funcione como detonador de diálogo.

Los boletos ya están disponibles a través del sitio oficial de Cinépolis y su app, marcando el inicio de unos días donde el cine no solo se ve, también se piensa.

