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Cultura

Sundance Film Festival CDMX 2026: el cine independiente conquista la capital con su edición más ambiciosa

Sundance Film Festival CDMX 2026 arranca con 15 películas, talento internacional y funciones en Cinépolis. Conoce fechas, sedes y programación.
vie 01 mayo 2026 03:02 PM
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Fotograma de la cinta Is I Go Will They Miss Me. (Cortesía. )

La tercera edición del Sundance Film Festival: CDMX 2026 ya es una realidad y confirma algo: el cine independiente tiene un lugar sólido —y cada vez más relevante— en la cartelera mexicana. Con una programación que combina historias humanas, reflexiones contemporáneas y talento internacional, el festival regresa a la capital con una propuesta más robusta que nunca.

La conferencia inaugural se llevó a cabo en Cinépolis Plaza Carso, donde ejecutivos de Cinépolis y del Instituto Sundance presentaron los detalles de esta edición. Figuras clave como Alejandro Ramírez, Eugene Hernandez y Kim Yutani coincidieron en un punto: el festival no solo exhibe cine, también abre conversaciones urgentes.

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La selección de este año está compuesta por 15 largometrajes —entre ficción y documental— y seis cortometrajes, todos previamente presentados en la edición estadounidense del Sundance Film Festival. Entre los títulos más destacados está Everybody to Kenmure Street, película inaugural dirigida por Felipe Bustos Sierra, que promete un potente mensaje sobre comunidad. También resalta The AI Doc, un documental que pone sobre la mesa los dilemas actuales en torno a la inteligencia artificial.

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Fotograma de la cinta One In A Million. (Cortesía. )

El festival no solo se trata de proyecciones. Uno de sus grandes atractivos es la cercanía con el talento. Este año, cineastas como Tamra Davis, Amir Bar-Lev, Josephine Decker, Giselle Bonilla y Ian Tuason estarán presentes en funciones y sesiones de preguntas y respuestas, reforzando ese carácter íntimo que distingue a Sundance.

Además, la actriz Nina Kiri y la mexicana Camila Santana formarán parte de las actividades, junto con otros creadores que participarán en paneles abiertos al público. Estas conversaciones se llevarán a cabo en Cinépolis Diana, donde se abordarán temas como procesos creativos, actuación y narrativa documental contemporánea.

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En cuanto a sedes, el festival se expande más allá de un solo recinto. Aunque Cinépolis Diana será el corazón del evento, también habrá funciones en Cinépolis VIP Miyana, Cinépolis Mítikah y Cinépolis Oasis Coyoacán, ampliando el acceso para distintas audiencias de la ciudad.

Para quienes buscan aprovechar al máximo la experiencia, se anunció el Cinebono Sundance, un paquete de cinco boletos por $400 pesos que permitirá mayor flexibilidad durante el festival. Esta opción estará disponible exclusivamente en taquilla en Cinépolis Diana, e incluye acceso a la fila de último minuto, sujeto a disponibilidad.

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Fotograma de la cinta The Oldest Person In The World. (Cortesía. )

El Sundance Film Festival: CDMX 2026 se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo, consolidándose como un punto de encuentro clave para el cine independiente en la región. Más allá de las proyecciones, el evento apuesta por algo más profundo: crear un puente entre creadores y audiencias, donde cada historia funcione como detonador de diálogo.

Los boletos ya están disponibles a través del sitio oficial de Cinépolis y su app, marcando el inicio de unos días donde el cine no solo se ve, también se piensa.

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Festival de cine de Sundance

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