Sundance Film Festival CDMX 2026: el cine independiente conquista la capital con su edición más ambiciosa

La tercera edición del Sundance Film Festival: CDMX 2026 ya es una realidad y confirma algo: el cine independiente tiene un lugar sólido —y cada vez más relevante— en la cartelera mexicana. Con una programación que combina historias humanas, reflexiones contemporáneas y talento internacional, el festival regresa a la capital con una propuesta más robusta que nunca.
La conferencia inaugural se llevó a cabo en Cinépolis Plaza Carso, donde ejecutivos de Cinépolis y del Instituto Sundance presentaron los detalles de esta edición. Figuras clave como Alejandro Ramírez, Eugene Hernandez y Kim Yutani coincidieron en un punto: el festival no solo exhibe cine, también abre conversaciones urgentes.