Art Basel Awards 2026 revela a los 33 líderes que están cambiando el arte contemporáneo

Los Art Basel Awards 2026 confirman que el arte contemporáneo ya no se mide únicamente por nombres individuales, sino por ecosistemas completos. En su segunda edición, el programa ha revelado a 33 medallistas que están redefiniendo la forma en que el arte se crea, se comparte y se sostiene a nivel global.

Lejos de ser un premio tradicional, esta iniciativa impulsada por Art Basel funciona como una plataforma viva que reconoce a artistas, curadores, instituciones, mecenas y agentes culturales cuya influencia atraviesa disciplinas, geografías y generaciones.

