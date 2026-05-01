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Cultura

Art Basel Awards 2026 revela a los 33 líderes que están cambiando el arte contemporáneo

La segunda edición de los Art Basel Awards presenta a 33 figuras clave del arte global, desde Barbara Kruger hasta nuevas voces emergentes que ya marcan el rumbo cultural.
vie 01 mayo 2026 01:53 PM
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Vista general de Art Basel. (Cortesía. )

Los Art Basel Awards 2026 confirman que el arte contemporáneo ya no se mide únicamente por nombres individuales, sino por ecosistemas completos. En su segunda edición, el programa ha revelado a 33 medallistas que están redefiniendo la forma en que el arte se crea, se comparte y se sostiene a nivel global.

Lejos de ser un premio tradicional, esta iniciativa impulsada por Art Basel funciona como una plataforma viva que reconoce a artistas, curadores, instituciones, mecenas y agentes culturales cuya influencia atraviesa disciplinas, geografías y generaciones.

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Entre los nombres más potentes de este año destacan figuras icónicas como Barbara Kruger, Jenny Holzer y Howardena Pindell, junto a creadores consolidados como Arthur Jafa, Julie Mehretu y Apichatpong Weerasethakul, quienes continúan expandiendo los límites del lenguaje artístico contemporáneo.

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Howardena Pindell, artista afroamericana estadounidense.​ (Cortesía. )

Pero el verdadero pulso del presente se siente en la categoría emergente, donde artistas como Farah Al Qasimi, Precious Okoyomon o Tiffany Sia encarnan nuevas narrativas que cruzan identidad, política y cultura digital.

El alcance del premio también se extiende más allá del estudio artístico. Instituciones como Diriyah Biennale Foundation o SAVVY Contemporary, así como plataformas curatoriales y programas independientes, evidencian que el arte hoy es una red colaborativa en constante mutación.

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Uno de los aspectos más innovadores de los Art Basel Awards es su modelo de selección: los propios medallistas participarán posteriormente en la elección de los Gold Medalists, consolidando un sistema basado en la comunidad más que en la competencia directa.

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Diriyah Biennale Foundation. (Cortesía.)

Con ceremonias que tendrán lugar en Basilea y culminarán en Miami Beach, los premios no solo celebran trayectorias, sino que construyen un circuito global de visibilidad, financiamiento y colaboración. En un momento de transformación cultural acelerada, los Art Basel Awards 2026 se posicionan como un termómetro —y motor— del futuro del arte.

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Art Basel

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