Meghan Markle y Harry debutan como productores en el Festival de Sundance; este fue el proyecto que presentaron

Meghan Markle y el príncipe Harry debutan como productores ejecutivos de ‘Cookie Queens’

Cookie Queens, la película de la que Harry y Meghan Markle son productores ejecutivos, no trata sobre un grupo cualquiera de niñas exploradoras, sino de cuatro jóvenes cuyo objetivo es convertirse en las máximas vendedoras de galletas en Estados Unidos. El documental sigue a Ara, Olive, Nikki y Shannon Elizabeth, niñas de entre 5 y 12 años que enfrentan la presión de alcanzar altos objetivos de venta en una industria que obtiene ganancias de 800 millones de dólares al año.

El príncipe Harry y Meghan Markle acompañaron al equipo de Cookie Queens durante la presentación del documental. (Getty Images)

Hace unos días, el príncipe Harry testificó en la High Court de Londres contra un editor del Daily Mail acusando a la prensa de hostigarlos y de haber convertido la vida de Meghan Markle “en una absoluta miseria”. A pesar de ello, la pareja se mostró sonriente durante la alfombra roja de Cookie Queens en el Festival de Sundance.