Olivia Wilde, Natalie Portman y Jenna Ortega se manifiestan contra ICE en Sundance

¿Por qué protestaron Natalie Portman y Olivia Wilde en el Festival de Sundance?

Olivia Wilde, quien estuvo en el festival presentando su película "The Invite", se manifestó con un pin que decía "ICE OUT" en la alfombra roja, una señal de protesta contra el abuso percibido por la policía fronteriza en diferentes ciudades de Estados Unidos.

La actriz calificó los incidentes recientes como "inconcebibles" y expresó su preocupación ante las noticias de más hechos violentos ocurriendo en el país. "No podemos normalizar esto", declaró en una entrevista de prensa y añadió que la violencia "no debería volverse algo de la vida diaria".

Olivia Wilde compartió una foto luciendo su pin en Instagram. (Instagram: @oliviawilde)

Por su parte, Natalie Portman, quien acudió al festival para promocionar "The Gallerist", su más reciente proyecto, portó un pin similar al de Olivia y otro con el texto "Be Good". En sus palabras, "lo que está pasando ahora mismo en este país es absolutamente horrible. [...] Lo que está haciendo el gobierno es realmente lo peor de la humanidad".

La motivación a estas reacciones de las actrices surgió a raíz de la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años que recibió heridas de bala por agentes federales de Minneapolis mientras se encontraba en una protesta contra los extremos operativos migratorios que se han experimentado este año. Este suceso es el más reciente de una serie de tiroteos ejecutados por parte de la ley estadounidense durante redadas migratorias.

PARK CITY, UTAH - JANUARY 24: Natalie Portman attends "The Gallerist" Premiere during the 2026 Sundance Film Festival at Eccles Center Theater on January 24, 2026 in Park City, Utah. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) (Dia Dipasupil/Getty Images)

La indigación pública ha crecido a lo largo de este mes y generó protestas bajo el lema "Sundancers Melt ICE". Decenas de actores y cineastas se encuentran participando en ellas con el fin de denunciar la situación actual en Estados Unidos.