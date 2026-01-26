El Festival de Cine de Sundance 2026 que se lleva a cabo en Park City, Utah, reéne a las mayores personalidades de la industria del cine alrededor del mundo. Aprovechando la atención del evento, actrices como Olivia Wilde, Natalie Portman y Jenna Ortga expresaron públicamente su postura contra las acciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras el fallecimiento de un enfermero a manos de ICE.
Olivia Wilde, Natalie Portman y Jenna Ortega se manifiestan contra ICE en Sundance
¿Por qué protestaron Natalie Portman y Olivia Wilde en el Festival de Sundance?
Olivia Wilde, quien estuvo en el festival presentando su película "The Invite", se manifestó con un pin que decía "ICE OUT" en la alfombra roja, una señal de protesta contra el abuso percibido por la policía fronteriza en diferentes ciudades de Estados Unidos.
La actriz calificó los incidentes recientes como "inconcebibles" y expresó su preocupación ante las noticias de más hechos violentos ocurriendo en el país. "No podemos normalizar esto", declaró en una entrevista de prensa y añadió que la violencia "no debería volverse algo de la vida diaria".
Por su parte, Natalie Portman, quien acudió al festival para promocionar "The Gallerist", su más reciente proyecto, portó un pin similar al de Olivia y otro con el texto "Be Good". En sus palabras, "lo que está pasando ahora mismo en este país es absolutamente horrible. [...] Lo que está haciendo el gobierno es realmente lo peor de la humanidad".
La motivación a estas reacciones de las actrices surgió a raíz de la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años que recibió heridas de bala por agentes federales de Minneapolis mientras se encontraba en una protesta contra los extremos operativos migratorios que se han experimentado este año. Este suceso es el más reciente de una serie de tiroteos ejecutados por parte de la ley estadounidense durante redadas migratorias.
La indigación pública ha crecido a lo largo de este mes y generó protestas bajo el lema "Sundancers Melt ICE". Decenas de actores y cineastas se encuentran participando en ellas con el fin de denunciar la situación actual en Estados Unidos.
Jenna Ortega se une al movimiento anti-ICE
Además del testimonio de Olivia Wilde y Natalie Portman, la intérprete de "Wednesday", Jenna Ortega, también aprovechó la plataforma del festival para expresar su temor por la falta de sanciones verdaderas hacia los agentes federales que han ejercido violencia contra la población, así como del manejo de las políticas de inmigración por parte del gobierno de Estados Unidos.
"Es difícil estar en un lugar como este, con estos looks bonitos y hablando de cine cuando algo tan horrible está pasando a un lado nuestro".
El Festival de Sundance es históricamente un espacio para celebrar las historias independientes y el cine en su expresión más artística y, hoy, las co-protagonistas de The Gallerist lo convirtieron en un escenario de protesta en favor de los derechos humanos.