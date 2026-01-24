Sundance 2026: los filmes mexicanos que conquistarán Salt Lake City

Del 22 de enero al 1 de febrero de 2026, Salt Lake City, Estados Unidos, albergará el Festival de Cine de Sundance, una de las plataformas más importantes para cine independiente a nivel mundial. En esta edición, el cine mexicano tendrá un papel destacado con tres coproducciones que competirán y se estrenarán mundialmente, ampliando la presencia de las historias de México en circuitos cinematográficos globales.

Desde documentales hasta ficción y cortometrajes, estos proyectos reflejan la diversidad de voces y miradas que emergen del país. Las producciones mexicanas no solo compiten, sino que también contribuyen a la visibilidad internacional del talento detrás y delante de cámaras, reforzando la relevancia de México en festivales globales.

