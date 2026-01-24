Publicidad

Cultura

Sundance 2026: los filmes mexicanos que conquistarán Salt Lake City

Tres coproducciones mexicanas —Jaripeo, La Cazadora y Marga en el DF— tendrán estreno mundial en Sundance 2026, la primera gran cita del cine independiente.
sáb 24 enero 2026 04:35 PM
2026 Sundance Film Festival - "The Huntress (La Cazadora)" Premiere
Guillermo Alonso, Suzanne Andrews Correa, Adriana Paz, Jennifer Trejo y Eme Malafe en la premier de La Cazadora en Sundance. (Dia Dipasupil/Getty Images)

Del 22 de enero al 1 de febrero de 2026, Salt Lake City, Estados Unidos, albergará el Festival de Cine de Sundance, una de las plataformas más importantes para cine independiente a nivel mundial. En esta edición, el cine mexicano tendrá un papel destacado con tres coproducciones que competirán y se estrenarán mundialmente, ampliando la presencia de las historias de México en circuitos cinematográficos globales.

Desde documentales hasta ficción y cortometrajes, estos proyectos reflejan la diversidad de voces y miradas que emergen del país. Las producciones mexicanas no solo compiten, sino que también contribuyen a la visibilidad internacional del talento detrás y delante de cámaras, reforzando la relevancia de México en festivales globales.

Las películas mexicanas en Sundance 2026

Jaripeo

Directores: Efraín Mojica y Rebecca Zweig

Coproducción: México, Estados Unidos y Francia

Jaripeo es un documental que explora desde una perspectiva íntima y novedosa la cultura del jaripeo en Michoacán, una tradición de rodeos hipermasculinos. A través de un enfoque que entrelaza realidad y subjetividad, la cinta indaga en cómo el deseo queer emerge dentro de este contexto tradicional, desafiando narrativas de machismo clásico. Su estreno mundial está programado para el 25 de enero de 2026 en la sección Next del festival.

hum9lowi4Jaripeo-Still_1.jpeg
Fotograma de la cinta mexicana Jaripeo. (Cortesía. )

La Cazadora

Directora: Suzanne Andrews Correa

Coproducción: México y Estados Unidos

La Cazadora (The Huntress) presenta una historia intensa inspirada en hechos reales desde Ciudad Juárez, donde la violencia contra mujeres ha marcado generaciones. Protagonizada por Adriana Paz y con una actuación potente que encarna a Luz, una mujer que decide enfrentar un sistema opresivo, esta película se proyecta dentro de la World Cinema Dramatic Competition, ofreciendo una mirada cruda y necesaria sobre resistencia y transformación.

Llevara-Adriana-Paz-filme-a-Su_2746023.jpeg
Fotograma de la cinta mexicana La Cazadora. (Cortesía.)

Marga en el DF

Directora: Gabriela Ortega

Coproducción: México, Estados Unidos y República Dominicana

En Marga en el DF, la narrativa sigue a Marga, una mujer embarazada cuya vida cambia drásticamente tras visitar la Ciudad de México poco después del asesinato de Selena Quintanilla. Estrenada mundialmente en la sección de cortometrajes del festival, esta obra de cerca de 21 minutos ofrece una exploración íntima de identidad, duelo y pertenencia a través de un momento histórico y cultural icónico.

Marga-en-el-DF-de-Gabriela-Ortega-llega-a-Sundance-2026.jpeg
Fotograma de la cinta mexicana Marga eb ek DF. (Cortesía. )

México en Sundance: una tradición de cine potente

La participación mexicana en Sundance no es nueva, y a lo largo de los años el país ha presentado títulos que han destacado tanto por su calidad como por su impacto. Un ejemplo reciente es Sujo, filme que ganó el Grand Jury Prize en la edición de 2024 y que consolidó la reputación del cine nacional en escenarios internacionales.

sujo-pelicula-estreno-todo-sobre-1024x683.jpeg
Sujo, Película mexicana que triunfó en sundance. (cortesía. )

Sundance ha sido plataforma para diversas historias mexicanas y latinas que exploran temáticas sociales, culturales y personales con una mirada única, consolidándose como punto de encuentro para cineastas emergentes y consagrados que buscan conectar con audiencias globales.

