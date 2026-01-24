Alberto Guerra baila, arriesga y emociona en Ha-Chan, Shake Your Booty! desde Sundance

En Ha-Chan, interpreta a Fidel, un personaje que acompaña a una mujer atravesada por la pérdida. “Si tuviera que describirlo en dos palabras: un alma libre”, resume. La película se mueve al ritmo del duelo, del cuerpo y de una escena poco explorada: los salones de baile de Tokio, un universo que también sorprendió al actor por su belleza y melancolía.

Alberto Guerra, actor. (Karla Lisker, cortesía. )

Guerra habla de los ballroom dances japoneses como un arte en decadencia, cargado de poesía. “Si te digo tango, no piensas en un salón lleno de japoneses bailándolo a la perfección… y verlo ahí, en medio de Tokio, es maravilloso”. Para él, esa fragilidad —la edad de quienes lo practican, la luz de los salones, la sensación de un mundo que se apaga— se vuelve parte esencial del tono de la película .

Mirando su trayectoria, Ha-Chan, Shake Your Booty! ocupa un lugar singular. Entre proyectos comerciales, series globales y cine de autor, Alberto celebra no juzgar el camino. “Es algo que la gente que conoce mi trabajo no ve venir”, dice sobre este rol. Por eso lo atesora: como un gesto nuevo, arriesgado y profundamente personal, que amplía su territorio creativo y confirma que, después de veinte años, todavía hay pistas desconocidas por explorar .

