Pax Jolie‑Pitt sorprende con aparición sorpresa en Sundance y deja entrever su pasión por el cine detrás de cámaras

En una de las apariciones más comentadas del 2026 Sundance Film Festival, Pax Thien Jolie‑Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, asistió a la proyección de la película Self Custody en Park City, Utah.
El joven de 22 años posó para fotografías junto al director Garrett Patten y el productor Fernando Ferro, y fue visto conversando con varios cineastas durante el evento.
Con un look relajado, camisa de cuadros roja sobre una camiseta negra, Pax atrajo la atención de los asistentes por su presencia discreta pero segura en un festival internacional. Tras la proyección, también se le vio participando en una fiesta organizada por TBK Productions.
Aunque ha sido fotografiado en alfombras rojas en el pasado, incluyendo su participación infantil en Maleficent y la voz de un personaje en Kung Fu Panda 3, Pax ha evitado tradicionalmente el centro de atención y ha preferido mantenerse alejado de los reflectores mediáticos.
Sus apariciones previas en eventos públicos han sido esporádicas, lo que hace aún más notable su presencia en Sundance.
La inclinación de Pax en actividades tras bastidores podría estar tomando forma este año: fuentes del festival indicaron que el joven conversó con el equipo de Self Custody sobre posibles proyectos futuros, lo que sugiere un interés en la producción de cine más que en la actuación.
Los hijos de Angelina y Jolie construyen su propio camino
Angelina Jolie ha reiterado en ocasiones anteriores que ninguno de sus hijos busca hacer una carrera frente a las cámaras, prefiriendo en cambio roles creativos detrás de ellas.
Pax, quien fue adoptado por Jolie en 2007 y posteriormente por Pitt en 2008, es uno de seis hermanos en una familia que ha buscado mantener un perfil discreto pese a su gran exposición mediática.
Con esta aparición, el público y la prensa se preguntan si la presencia de Pax en el Festival de Cine de Sundance marca el inicio de una nueva etapa profesional, centrada en la industria que lo vio crecer desde niño