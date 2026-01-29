Pax Jolie‑Pitt sorprende con aparición sorpresa en Sundance y deja entrever su pasión por el cine detrás de cámaras

Con un look relajado, camisa de cuadros roja sobre una camiseta negra, Pax atrajo la atención de los asistentes por su presencia discreta pero segura en un festival internacional. Tras la proyección, también se le vio participando en una fiesta organizada por TBK Productions.

Aunque ha sido fotografiado en alfombras rojas en el pasado, incluyendo su participación infantil en Maleficent y la voz de un personaje en Kung Fu Panda 3, Pax ha evitado tradicionalmente el centro de atención y ha preferido mantenerse alejado de los reflectores mediáticos.

Pax Jolie-Pitt (Getty Images )

Sus apariciones previas en eventos públicos han sido esporádicas, lo que hace aún más notable su presencia en Sundance.

La inclinación de Pax en actividades tras bastidores podría estar tomando forma este año: fuentes del festival indicaron que el joven conversó con el equipo de Self Custody sobre posibles proyectos futuros, lo que sugiere un interés en la producción de cine más que en la actuación.