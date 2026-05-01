Banksy lo vuelve a hacer: la inquietante estatua que apareció de la nada en Londres

Una figura apareció sin previo aviso en las calles de Londres. Sin firma, sin anuncio y, por supuesto, sin permiso. Bastaron unas horas para que la especulación creciera como pólvora: ¿era obra de Banksy? La respuesta no tardó en llegar. El artista urbano más enigmático del mundo confirmó lo evidente y volvió a sacudir la conversación global.
La pieza —una escultura que mezcla lo grotesco con lo simbólico— no solo sorprendió por su aparición repentina, sino por su carga política. En una ciudad acostumbrada al arte callejero, lo que hizo Banksy fue distinto: trasladar su lenguaje visual del muro al volumen, del stencil a la tridimensionalidad. El resultado es una obra incómoda, difícil de ignorar y, como siempre, abierta a interpretación.