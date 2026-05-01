Banksy lo vuelve a hacer: la inquietante estatua que apareció de la nada en Londres

Ubicada en un espacio público, la estatua parece dialogar directamente con el entorno urbano y con quienes la observan. Algunos la leen como una crítica al poder, otros como una reflexión sobre la vigilancia o la fragilidad de las democracias contemporáneas. Banksy no explica, sugiere. Y ahí radica su fuerza: obliga a mirar dos veces.

Una estatua de Banksy que representa a una persona caminando desde un pedestal, con el rostro cubierto por una bandera ondeante, se alza en Waterloo Place el 1 de mayo de 2026 en Londres, Inglaterra. (Leon Neal/Getty Images)

No es la primera vez que el artista convierte el espacio público en un escenario de intervención política. Desde sus icónicos murales hasta acciones que rozan el performance, su obra siempre ha estado marcada por la tensión entre arte y sistema. Sin embargo, esta nueva escultura introduce una dimensión distinta: la permanencia aparente frente a lo efímero de sus trabajos anteriores.

Como suele ocurrir, la pieza también abre el debate sobre la legalidad del arte urbano. ¿Es vandalismo o patrimonio cultural? En cuanto Banksy interviene, la discusión se vuelve inevitable. Lo que para algunos es una transgresión, para otros es una de las formas más honestas de expresión contemporánea.

