Charli xcx revela que quiere dejar la música para dedicarse a la actuación

Charli xcx compartió en el podcast de Quenlin Blackwell que quiere "dejar la música" para dedicarse más a la actuación.
jue 12 marzo 2026 08:12 AM
Charli xcx apareció este domingo en un episodio de la serie Feeding Starving Celebrities de Quenlin Blackwell, donde hablaron sobre su trayectoria profesional.

"¿Quieres actuar más?", preguntó Blackwell. Charli respondió entusiasmada: "Sí, ¿estás bromeando? Quiero dejar la música y actuar".

El proyecto soñado de Charli xcx

Durante el podcast, Blackwell le preguntó a Charli si quería seguir en la industria musical o enfocarse en el cine y la televisión, áreas en las que recientemente ha estado muy involucrada.

“¿Sabes lo que realmente quiero hacer? Hice un TikTok sobre esto. Un Final Destination (Destino Final) definitivo de 'it-girls'”, compartió la cantante de 365.

En el video de mayo de 2025, Charli nombra a Rachel Sennott, Alex Consani , Gabbriette, Romy Mars , Blackwell y a ella misma como posibles integrantes del elenco para esta idea de terror.

“Te mencioné en él”, le dijo a Blackwell. “Todas estamos simplemente corriendo por ahí siendo súper sexis, pero siendo asesinadas de las formas más locas”.

Actuaciones de Charli xcx

Charli se interpretó a sí misma en The Moment, un falso documental (mockumentary) sobre su experiencia durante el lanzamiento de Brat. Dirigida por Aidan Zamiri, la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 22 de enero.

El elenco incluyó a Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Kate Berlant, Alexander Skarsgård , además de un cameo especial de Kylie Jenner.

“Me gustaría pensar que no soy una pesadilla como la Charli de la película, pero mis managers reales están entre el público y probablemente ellos sepan la verdadera respuesta a eso”, compartió Charli en el festival de Utah.

Además, Charli se unirá a Olivia Wilde y Cooper Hoffman en la próxima película de Gregg Araki, I Want Your Sex, y aparecerá en una película de terror titulada Faces of Death.

Fuera de la actuación, ha contribuido al mundo del cine de otras formas. Estuvo al mando de la banda sonora de la versión de 2026 de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas), protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi , que incluye el éxito Chains of Love.

También está trabajando en la música para Mother Mary, donde Anne Hathaway interpreta a una estrella del pop.

