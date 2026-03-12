Charli xcx revela que quiere dejar la música para dedicarse a la actuación

Actuaciones de Charli xcx

Charli se interpretó a sí misma en The Moment, un falso documental (mockumentary) sobre su experiencia durante el lanzamiento de Brat. Dirigida por Aidan Zamiri, la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 22 de enero.

Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

El elenco incluyó a Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Kate Berlant, Alexander Skarsgård , además de un cameo especial de Kylie Jenner.

“Me gustaría pensar que no soy una pesadilla como la Charli de la película, pero mis managers reales están entre el público y probablemente ellos sepan la verdadera respuesta a eso”, compartió Charli en el festival de Utah.

Getty Images (Monica Schipper/Getty Images)

Además, Charli se unirá a Olivia Wilde y Cooper Hoffman en la próxima película de Gregg Araki, I Want Your Sex, y aparecerá en una película de terror titulada Faces of Death.

Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Fuera de la actuación, ha contribuido al mundo del cine de otras formas. Estuvo al mando de la banda sonora de la versión de 2026 de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas), protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi , que incluye el éxito Chains of Love.

También está trabajando en la música para Mother Mary, donde Anne Hathaway interpreta a una estrella del pop.