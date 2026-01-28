Con tacos en Sundance y café de olla en Hollywood: Las veces que Guillermo del Toro ha demostrado su amor por México

Las veces que Guillermo del Toro ha demostrado su amor por México

Asimismo, el director de Frankenstein , cantó junto a mariachis, recordando que su talento no se limita al cine. Temas como “México Lindo”, “Cielito Lindo” y “La Bamba” formaron parte del repertorio, inmortalizando una vez más un episodio que puso a México en alto ante la comunidad internacional.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Guillermo del Toro realiza este tipo de gestos. A lo largo de su carrera, el cineasta ha encontrado distintas maneras de llevar su cultura, su orgullo y su identidad mexicana a otros espacios. Aquí te contamos algunas de las más memorables.