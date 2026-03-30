Diana Bovio rompe fronteras: de México a Hollywood junto a Charli XCX en un salto que redefine su carrera

El proceso para llegar a la película no fue sencillo. Diana participó en un casting internacional altamente competitivo, donde decidió arriesgar creativamente al construir un personaje inesperado: una concierge que trataba mal a la protagonista. Esa elección fue clave para captar la atención del director y asegurar el papel. Un mes después, la llamada confirmando su selección marcó el inicio de una nueva etapa.

Diana Bovio formó parte de la película The Moment . (Instagram Diana Bovio. )

Dentro de la narrativa, Bovio interpreta a un personaje detonante que altera el rumbo emocional de la historia. La actriz confiesa que disfruta explorar este tipo de roles más incisivos, complejos y provocadores, alejados de lo convencional. Su participación se convierte en un elemento clave dentro del caos que rodea al personaje de Charli XCX.

El encuentro con la cantante en el set fue otro momento significativo. Lejos del escenario explosivo que la caracteriza, Bovio encontró a una mujer cálida, generosa y profundamente profesional. Esa dualidad, dice, fue una de las lecciones más valiosas del rodaje: entender que detrás de las grandes figuras hay humanidad, vulnerabilidad y disciplina.

Charli XCX y Diana Bovio. (Cortesía Instagram. )

La experiencia se consolidó en la premiere durante el Sundance Film Festival, donde Bovio vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera. El reencuentro con Charli XCX en la alfombra roja fue cercano y genuino, confirmando el respeto mutuo entre ambas. Para la actriz, ese instante fue la validación de todo el proceso.

