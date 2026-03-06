A medida que México se prepara para recibir al mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el arte también se suma a la conversación. El Museo Jumex presentará del 28 de marzo al 26 de julio de 2026 la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción, una muestra internacional que explora cómo el deporte más popular del planeta ha moldeado imaginarios culturales, sociales y visuales dentro y fuera de la cancha.
Museo Jumex explora la pasión del fútbol y el arte en una gran exposición rumbo al Mundial 2026
A medida que México se prepara para recibir al mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el arte también se suma a la conversación. El Museo Jumex presentará del 28 de marzo al 26 de julio de 2026 la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción, una muestra internacional que explora cómo el deporte más popular del planeta ha moldeado imaginarios culturales, sociales y visuales dentro y fuera de la cancha.
Curada por el historiador y curador Guillermo Santamarina, la exposición reúne cerca de 100 obras de 60 artistas provenientes de 13 países, incluyendo México, Estados Unidos, Francia, Japón y Sudáfrica. Pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y videoarte trazan un recorrido por la influencia del fútbol en el arte contemporáneo y su capacidad para reflejar identidades colectivas, rituales sociales y emociones compartidas.
Para Santamarina, el fútbol es mucho más que un juego: es un sistema simbólico que condensa pasiones, narrativas e imaginarios globales. En ese sentido, la exposición propone observar el balompié como un fenómeno cultural que ha penetrado profundamente en la cultura visual moderna y en la manera en que las sociedades se representan a sí mismas.
La museografía fue diseñada por el arquitecto mexicano Mauricio Rocha, quien transformará las galerías del museo con referencias espaciales al universo futbolístico: balones, canchas, tribunas y estadios funcionan como metáforas visuales que conectan el lenguaje del arte con la experiencia colectiva del deporte.
Entre las piezas destacadas figuran obras comisionadas especialmente para la muestra a artistas como Diego Berruecos, Iñaki Bonillas y Sofía Echeverri, además de la instalación “Tribunas” del colectivo Tercerunquinto en la plaza del museo. La obra utiliza butacas recicladas del icónico Estadio Azteca para construir un espacio público que albergará actividades artísticas y transmisiones de partidos durante la exposición.
Más allá de celebrar la estética del juego, Fútbol y Arte. Esa misma emoción plantea preguntas sobre género, comunidad, identidad y globalización, temas que atraviesan tanto al deporte como al arte contemporáneo. En un momento en que el mundo volverá a reunirse alrededor de un balón, el museo propone otra forma de vivir el Mundial: desde la mirada crítica, creativa y colectiva del arte.