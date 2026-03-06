Museo Jumex explora la pasión del fútbol y el arte en una gran exposición rumbo al Mundial 2026

La museografía fue diseñada por el arquitecto mexicano Mauricio Rocha, quien transformará las galerías del museo con referencias espaciales al universo futbolístico: balones, canchas, tribunas y estadios funcionan como metáforas visuales que conectan el lenguaje del arte con la experiencia colectiva del deporte.

Pieza de la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción. (Cortesía. )

Entre las piezas destacadas figuran obras comisionadas especialmente para la muestra a artistas como Diego Berruecos, Iñaki Bonillas y Sofía Echeverri, además de la instalación “Tribunas” del colectivo Tercerunquinto en la plaza del museo. La obra utiliza butacas recicladas del icónico Estadio Azteca para construir un espacio público que albergará actividades artísticas y transmisiones de partidos durante la exposición.

Más allá de celebrar la estética del juego, Fútbol y Arte. Esa misma emoción plantea preguntas sobre género, comunidad, identidad y globalización, temas que atraviesan tanto al deporte como al arte contemporáneo. En un momento en que el mundo volverá a reunirse alrededor de un balón, el museo propone otra forma de vivir el Mundial: desde la mirada crítica, creativa y colectiva del arte.

