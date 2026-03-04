Publicidad

Cultura

Emma Watson: la estrella de Hollywood compaginó los estudios y la alfombra roja

Mientras dominaba la taquilla mundial, Emma Watson tomó una decisión inusual: sentarse en un aula de Ivy League y estudiar literatura inglesa.
mié 04 marzo 2026 01:54 PM
'The Bling Ring' Photocall - The 66th Annual Cannes Film Festival
Emma Watson, actriz y una interesada en la academia. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

En pleno auge del fenómeno mundial de Harry Potter y las reliquias de la muerte– parte 2, cuando su nombre encabezaba alfombras rojas y listas de taquilla, Emma Watson tomó una decisión que descolocó a Hollywood: detener el ritmo y entrar a la universidad.

En 2009 se matriculó en Brown University, una de las instituciones que conforman la Ivy League en Estados Unidos. No eligió una carrera pragmática ligada al espectáculo, sino Literatura Inglesa, una disciplina anclada en el análisis crítico, la teoría literaria y los grandes textos clásicos. Mientras otras estrellas multiplicaban contratos, ella se sumergía en Shakespeare, Virginia Woolf y crítica cultural contemporánea.

Su paso por Brown no fue simbólico. Watson alternó rodajes con exámenes finales, pausó temporalmente sus estudios para concluir compromisos cinematográficos y regresó al campus para continuar el programa. Insistió en vivir la experiencia universitaria con normalidad: residencias estudiantiles, clases presenciales y debates académicos sin convertir cada día en un evento mediático.

Tras casi cinco años de carrera la guapa y exitosa actriz suma un título universitario a sus logros por la Universidad de Brown. Compartió su emoción en la red social con una fotografía. (Twitter @EmWatson)

Durante ese periodo también cursó un año académico como estudiante visitante en la University of Oxford, ampliando su formación dentro del mismo campo de humanidades. Esa etapa consolidó su vínculo con la tradición intelectual británica y reforzó una identidad pública que siempre ha estado asociada a la lectura y al pensamiento crítico.

En mayo de 2014, Watson se graduó oficialmente de Brown con una licenciatura en Literatura Inglesa. Pero su historia académica no terminó ahí. Años más tarde regresó a Oxford para realizar estudios de posgrado en escritura creativa, una señal clara de que su relación con el conocimiento no era una estrategia de imagen, sino una convicción personal.

La actriz británica inició clases en la prestigiosa universidad.

La faceta académica de Emma Watson no es un dato anecdótico dentro de su biografía: es una pieza estructural de su narrativa adulta. Entre sets de filmación y bibliotecas universitarias, construyó algo inusual en la industria del entretenimiento: una celebridad que eligió formarse antes que perpetuarse. Y en esa elección silenciosa, volvió a ejercer el mismo rasgo que hizo inolvidable a Hermione: la inteligencia como brújula.

