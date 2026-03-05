Murió Pedro Friedeberg, el último surrealista mexicano y el artista que convirtió el absurdo en una obra eterna

Durante más de seis décadas, Friedeberg se convirtió en uno de los artistas más reconocibles de México. Pintor, escultor, diseñador y provocador intelectual, su trabajo escapó siempre de cualquier etiqueta estricta. Aunque muchos lo consideraron “el último surrealista mexicano”, él mismo prefería definirse como un creador libre, obsesionado con la geometría, los símbolos, la repetición y las arquitecturas imposibles.

Nacido en Florencia, Italia, en 1936, Friedeberg llegó a México siendo niño cuando su familia huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En territorio mexicano encontró el terreno perfecto para desarrollar una sensibilidad artística profundamente híbrida, donde convivían referencias al arte prehispánico, el misticismo, la arquitectura barroca y el imaginario surrealista europeo que se plasmó. en gran parte de su obra.

Pedro Friedeberg junto a una de sus piezas más emblemáticas la Silla Mano. (Archivo. )

Aunque estudió arquitectura en la universidad, pronto abandonó el camino tradicional para dedicarse por completo al arte. En la década de los sesenta comenzó a llamar la atención por sus obras cargadas de patrones geométricos, símbolos ocultistas, juegos ópticos y paisajes visuales infinitos. Su estilo, irónico y exuberante, contrastaba con las corrientes dominantes del arte moderno, lo que lo convirtió en una figura incómoda pero fascinante dentro del panorama artístico.

Entre sus creaciones más emblemáticas destaca la famosa “Silla Mano”, una escultura funcional con forma de mano gigante que se convirtió en una pieza icónica del diseño del siglo XX. A lo largo de su carrera también produjo pinturas, grabados y objetos escultóricos caracterizados por perspectivas imposibles, escaleras infinitas, laberintos geométricos y un uso exuberante del color y el ornamento.

