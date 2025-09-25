Gabriel de la Mora llega al Museo Jumex con La petite mort, una retrospectiva de dos décadas

El Museo Jumex presenta Gabriel de la Mora: La petite mort, una exposición que reúne más de noventa obras creadas a lo largo de las últimas dos décadas por uno de los artistas más provocadores de la escena contemporánea. La muestra, que se inaugura el 25 de septiembre de 2025 en la galería del tercer piso del museo, explora el deseo, la pérdida y la transformación material a través de superficies minimalistas, monocromáticas y de gran complejidad técnica .

La exhibición se estructura en seis secciones temáticas —Cuerpos, Borradura, Calor, El filo del deseo, Tacto y El placer del espectador— que trazan un recorrido por la obsesión de De la Mora con la fragilidad de los materiales y los límites entre eros y muerte simbólica . Desde cráneos moldeados en resina y retratos con cabello humano, hasta mosaicos de piedra volcánica, cáscaras de huevo y alas de mariposa, las piezas revelan una práctica artística rigurosa y profundamente conceptual.

