Cultura

Gabriel de la Mora llega al Museo Jumex con La petite mort, una retrospectiva de dos décadas

La exposición reúne cerca de 90 obras del artista mexicano que transforman materiales en piezas cargadas de deseo, pérdida y belleza.
jue 25 septiembre 2025 01:45 PM
gabriel de la mora.jpg
Selfie del artista Gabriel de la Mora en el Museo Jumex. (Instagram. )

El Museo Jumex presenta Gabriel de la Mora: La petite mort, una exposición que reúne más de noventa obras creadas a lo largo de las últimas dos décadas por uno de los artistas más provocadores de la escena contemporánea. La muestra, que se inaugura el 25 de septiembre de 2025 en la galería del tercer piso del museo, explora el deseo, la pérdida y la transformación material a través de superficies minimalistas, monocromáticas y de gran complejidad técnica .

La exhibición se estructura en seis secciones temáticas —Cuerpos, Borradura, Calor, El filo del deseo, Tacto y El placer del espectador— que trazan un recorrido por la obsesión de De la Mora con la fragilidad de los materiales y los límites entre eros y muerte simbólica . Desde cráneos moldeados en resina y retratos con cabello humano, hasta mosaicos de piedra volcánica, cáscaras de huevo y alas de mariposa, las piezas revelan una práctica artística rigurosa y profundamente conceptual.

¿Quién es Gabriel de la Mora?

Nacido en Ciudad de México en 1968, Gabriel de la Mora se ha consolidado como un referente del arte contemporáneo en México y el extranjero. Su sello es transformar materiales encontrados, obsoletos o desechados —como suelas de zapatos, altavoces antiguos, revistas pornográficas o restos arquitectónicos— en obras cargadas de memoria y sensualidad .

Con un enfoque casi alquímico, el artista combina obsesión técnica y rigor conceptual para cuestionar la permanencia de los objetos y la propia fragilidad del cuerpo humano. Sus piezas han sido exhibidas en instituciones internacionales y forman parte de colecciones públicas y privadas.

papelnegro-alta.jpg
Pieza que forma parte de la exposición La petit Mort. (Cortesía Museo Jumex. )

Lo que debes saber para visitar la Expo de gabriel de la Mora

  • Título: Gabriel de la Mora: La petite mort

  • Sede: Museo Jumex, Ciudad de México

  • Inauguración: 25 de septiembre de 2025

  • Organización: Co-curada con el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO)

  • Curador invitado: Tobias Ostrander
Vista a la exposición de gabriel de la Mora en el Museo Jumex.
Vista a la exposición de Gabriel de la Mora en el Museo Jumex. (Cortesía. )


La exposición propone al visitante un recorrido sensorial y conceptual que exige observar de cerca, retroceder, moverse y reflexionar. Como sugiere su título, tomado de la expresión francesa para el orgasmo, La petite mort confronta al espectador con el límite entre placer y desaparición.

Museo Jumex

portadaseptiembre (1).jpg

