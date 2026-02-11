Estos son todos los Nominados para los Premios Gorrita Azul 2026

La noche del 9 de febrero en Soho House Mexico City, se llevó a cabo la gran ceremonia en la que el artista Mario García Torres anunció, de la mano de Pablo de la Barra y Memo Martinez, a todos los nominados para la próxima edición de los Premios Gorrita Azul.

Los Premios Gorrita Azul están listos para reconocer, el 10 de abril, en el Foro Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma, a lo más destacado de la escena mexicana del arte contemporáneo, y el primer paso para descubrir a los ganadores quedó sellado con el anuncio oficial de todos los nominados de las 13 categorías.

