Cultura

Estos son todos los Nominados para los Premios Gorrita Azul 2026

El premio que distingue a lo mejor del arte contemporáneo en nuestro país ya tiene nominados.
mié 11 febrero 2026 12:33 PM
Los nominados reciben una gorra azul como distintivo. (Cortesía. )

La noche del 9 de febrero en Soho House Mexico City, se llevó a cabo la gran ceremonia en la que el artista Mario García Torres anunció, de la mano de Pablo de la Barra y Memo Martinez, a todos los nominados para la próxima edición de los Premios Gorrita Azul.

Los Premios Gorrita Azul están listos para reconocer, el 10 de abril, en el Foro Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma, a lo más destacado de la escena mexicana del arte contemporáneo, y el primer paso para descubrir a los ganadores quedó sellado con el anuncio oficial de todos los nominados de las 13 categorías.

Habrá tres divisiones distintas de categorías; aquellas decididas por un jurado especializado, como el Premio a la Trayectoria Artística y el Premio a la Contribución Excepcional a la Escena; las seleccionadas por el recién formado Colegio de Críticos, Curadores, Artistas y Similares de la Escena de Arte Mexicana (CCACEM), entre las que se encuentran artista del año, curador del año y publicación del año; y, finalmente, las categorías abiertas a votación del público, como las distintas exposiciones favoritas en museos, galerías comerciales y espacios independientes.

Mario garcía Torres, artista y fundador de los premios Gorrita Azul. (Cortesía. )

Compitiendo por la Gorrita más importante de Artista del Año, figuran Minerva Cuevas, Magali Lara, Manuela Solano, Teresa Margolles, Bárbara Sánchez-Kane y José Eduardo Barajas. Mientras que orgullosamente, en la categoría que expone el crecimiento y vislumbra el gran futuro en la escena con Artista Promesa del Año, tenemos a Mariana Dussel, Alan Sierra, Aureliano Alvarado, Andrew Roberts, Juni Aranda y Ramón Saturnino.

Con esto como antesala, se comparte el listado completo de nominados en las distintas categorías de los Premios Gorrita Azul 2026:

Exposición colectiva favorita en espacios institucionales:

  • Andrea Torreblanca por Futuros Arcaicos en el Museo Tamayo
  • David Caliz por Bajo el signo de Saturno en el Museo Nacional de Arte
  • Diego Aramburu, María Inés Parra, Gabriella Nugent, Jaime Ruiz, Francesca Manfredini, Luisa Hernandez, Jimena Bernot, Otro Bureau, Perla San Juan, Pascal Schneuwly, María Inés Parra y Francisco Berzunza. por Columna Rota en el Museo de la Ciudad de México
  • Karla Niño de Rivera Torres y Samantha Ozer por ¿Cómo se escribe muerte al sur? en el Museo Anahuacalli
  • Sandra Rozental, Emilio Chapela y Eduardo Abaroa por Estelas del Usumacinta en el Museo Amparo
  • Colectivo PETRA por Manual intuitivo. No usar saliva ni soplar sobre las piezas en el Museo de Arte Carrillo Gil

Exposición individual favorita en espacios institucionales:

  • Teresa Margolles por ¿Cómo salimos? en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
  • Gabriel Orozco por Politécnico Nacional en el Museo Jumex
  • Delcy Morelos por El Espacio Vientre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo
  • Andrew Roberts por Cadáver Fantasma en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo
  • Magali Lara por Cinco Décadas en Espiral en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo
  • Manuela Solano por Alien Queen / Paraíso Extraño en el Museo Tamayo

Exposición colectiva favorita en galerías:

  • Adam Carr por Type en Galería Mascota
  • Odeth Sofía, Gustavo A. Cruz y Daniel Aguilar Ruvalcaba por Curso de Verano de Arte Conceptual Mesoamericano en Campeche
  • Lorena Peña Brito por Tierra de pocos
  • Teatralidades y farsas en Pequod
  • Enrique Giner por Vasos Comunicantes en Galería de Arte Mexicano
Kit Hammonds, curador del Museo Jumex. (Cortesía. )

Exposición Individual favorita en galerías:

  • Luis Camnitzer por Una que cubre la palabra que la nombra en LABOR
  • Ángela de la Cruz por Bulto en Travesía Cuatro
  • Marek Wolfryd por Occidenterie en General Expenses
  • Cristóbal Gracia por Perlas Barrocas Cultivadas en Pequod
  • José Luis Sánchez Rull por Jugular Veins en Pequod.

Exposición colectiva favorita en espacio independiente:

  • Rodrigo Ortiz Monasterio por Donde Tejen las Arañas en Proyectos Multipropósito
  • Bruja Prieta por Naca Worldwide en el Museo de Arte Transfemenino
  • Susa Blaufuß, Liva Jo, Javier Amescua por Twisted Cravings in Sordid World, en Eeny Meeny & Co.
  • Emanuel Juárez por Corta & Pega en Hooogar
  • Colecitvo ASMA por Precaótica en Kurtkubin
  • Jesús Maya por Raíz que susurra entre las fracturas en Galería A4.

Exposición individual favorita en espacio independiente:

  • Cristina Umaña por Aire con patas en Islera.
  • Pilar Córdoba por Habían pasado momentos o tres mil años en Islera.
  • Pedro Reyes por El Museo del Escritor en Proyectos Multipropósito.

Publicación del Año:

  • Lucy R. Lippard por El cisne de cristal rosa, publicado por Diamantina
  • Carmen Huizar por Espectadora Específica, publicado por Miau
  • Edgar Alejandro Hernandez por Ser y devenir: cruzando fronteras y otras barreras de Carla Stellweg, publicado por Cubo Blanco
  • Daniel Montero por Ready Image: por una nueva relación crítica entre las imágenes y el arte contemporáneo, publicado por Editorial Exit
  • Francisco Berzunza, Diego Aramburu, Michael Snyder, Gabriella Nugent, Ruben Gallo, Clyo Mendoza, Chloe Aridjis, Mauricio Tenorio, Marlene Dumas, Claudia Andujar, Paloma Porraz, Jaime Ruiz, Enrique Giner de los Ríos, Alex Shams, Anton Shamans, Lagartijas Tiradas al Sol, Victoria Clay Mendoza, María Minera, Daniela Rossell, Pieter Hugo, Soumya Sankar Bose y Edwin Cameron. y Aida Cantu Artigas (editora) por Columna Rota, publicado por Otro Bureau.

Texto Crítico del Año:

  • Edgar Alejandro Hernández por Presentes Arcaicos en Revista Cubo Blanco
  • Carolina Fusilier por Sacar del clóset nuestras finanzas: Opacidad y fractura en la economía del arte contemporáneo en Artelnformado
  • Mari Carmen Barrios Giordano por El fin de la funa publicado en Substack
  • Daniel Aguilar por Carta al Daniel del 2024 en el Seminario de Crítica de Arte en América Latina: agentes, redes y teorías; en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo
  • María Minera por La señora protesta demasiado, yo pienso en Revista Cubo Blanco
  • Natalia de la Rosa por El arte ante el (neo)fascismo. Reflexiones entre la historia del arte y la producción visual desde México, en Artelnformado.

Museo del Año:

  • Museo Amparo
  • Museo de Arte Carrillo Gil
  • Museo Universitario de Arte Contemporáneo
  • Museo Jumex
  • Museo Universitario del Chopo
  • Museo de Arte de Zapopan

Curadorx del Año:

  • Miguel A. López
  • Rodrigo Ortíz Monasterio
  • Lorena Peña
  • Fernanda Ramos
  • Francisco Berzunza
  • Guillermo Santamarina
Arte contemporáneo

