Conoce 'The Tiger’s Coat': la nueva expo del Museo Jumex

¿Quién fue Tina Modotti?

Nacida en Italia, en 1896, Tina Modotti fue una mujer multifacética. A los 16 años vivió en Estados Unidos, donde inició su carrera como actriz y modelo. Más tarde llegó a México, donde encontró su verdadera pasión: la fotografía.

Sus imágenes capturan la vida de los trabajadores y campesinos mexicanos, mostrando siempre su compromiso con la justicia social.

Durante su tiempo aquí, se relacionó con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, Nahui Olin, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En 1927 se unió al Partido Comunista Mexicano y dio voz a los más desfavorecidos con su cámara.

Tina Modotti, fotógrafa italiana, activista y luchadora social en México. (Cortesía)

El 1930 tuvo que dejar México, presionada por su activismo político y su vinculación con el Partido Comunista Mexicano.

Diez años después, en 1940, regresó al país bajo una identidad falsa, llevando una vida envuelta en misterio.