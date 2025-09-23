Conoce 'The Tiger’s Coat': la nueva expo del Museo Jumex

El Museo Jumex inaugura en la Ciudad de México la exposición The Tiger’s Coat, curada por Rodrigo Ortiz Monasterio.
La exhibición rinde homenaje a la película muda de 1920 con el mismo nombre, y se trata de un recorrido por la fascinante vida de Tina Modotti: fotógrafa, activista, espía y figura cultural.
¿Quién fue Tina Modotti?
Nacida en Italia, en 1896, Tina Modotti fue una mujer multifacética. A los 16 años vivió en Estados Unidos, donde inició su carrera como actriz y modelo. Más tarde llegó a México, donde encontró su verdadera pasión: la fotografía.
Sus imágenes capturan la vida de los trabajadores y campesinos mexicanos, mostrando siempre su compromiso con la justicia social.
Durante su tiempo aquí, se relacionó con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, Nahui Olin, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En 1927 se unió al Partido Comunista Mexicano y dio voz a los más desfavorecidos con su cámara.
El 1930 tuvo que dejar México, presionada por su activismo político y su vinculación con el Partido Comunista Mexicano.
Diez años después, en 1940, regresó al país bajo una identidad falsa, llevando una vida envuelta en misterio.
Lo que puedes encontrar en 'The Tiger’s Coat'
Visitar el Museo Jumex para vivir la exposiión The Tiger's Coat es la oportunidad perfecta para conocer a Tina Modotti, la mujer detrás de la artista.
La muestra ofrece una mirada única a Tina a través de una curaduría de obras, documentos históricos y piezas que reflejan el impacto de su trabajo en el arte y la política de su época.
Además, encontrarás documentos y obras de otros artistas modernos y contemporáneos como Dahn Vo, Edward Weston, Pati Hill y Rodrigo Hernández, que dialogan con el legado de Tina desde perspectivas críticas y estéticas actuales.
¿Hasta cuándo está la exposición de Tina Modotti en el Museo Jumex?
Podrás visitar la expo del 25 de septiembre de 2025 al 8 de febrero de 2026 y lo mejor de todo es que la entrada es gratis.
Así que no hay excusa para perderte este plan y empaparte de historia y el legado de una de las figuras más icónicas del siglo 20.
Horario: Martes a viernes y domingo de 10:00 a 17:00 horas Sábados 10:00 a 19:00 horas
¿Dónde? Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, CDMX