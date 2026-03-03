25 años impulsando el arte contemporáneo: la Fundación Jumex como catalizador cultural en México

El edificio del Museo, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, es un hito arquitectónico en la Ciudad de México. Con una fachada de travertino y un diseño que privilegia la luz natural y la versatilidad de los espacios, la construcción se ha convertido en una pieza icónica del circuito cultural de Polanco. Su interior ofrece salas flexibles y luminosas que permiten exhibir desde piezas monumentales hasta obras más delicadas, consolidando un diálogo entre arquitectura y arte.

A lo largo de estas dos décadas y media de trayectoria, la Fundación y el Museo Jumex han presentado exposiciones emblemáticas que han marcado la conversación sobre el arte contemporáneo. Desde proyectos de Jeff Koons y James Turrell, hasta retrospectives de Andy Warhol y la reciente exhibición monumental de Gabriel Orozco, estas muestras no solo enriquecen la escena local sino que posicionan a México en el mapa global del arte contemporáneo.

Además de su programación expositiva, la Fundación Jumex ha desarrollado programas de becas, patrocinios y apoyos a proyectos artísticos, destinados a fortalecer la producción, la investigación y la difusión cultural. Estas iniciativas han beneficiado a artistas, curadores e instituciones, consolidando una red de colaboración que trasciende fronteras.

Hoy, a 25 años de su creación, la Fundación Jumex Arte Contemporáneo es más que una colección: es un espacio de innovación, reflexión y fomento cultural. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y públicos, reafirmando su papel como una de las instituciones más influyentes en la vida cultural de México y América Latina.

