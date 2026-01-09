Publicidad

Simone Fattal y el poder de las formas antiguas: la artista que conecta mito, cuerpo y presente llega al Museo Jumex

La escultora libanesa Simone Fattal presenta por primera vez en México una obra marcada por el mito, la memoria y el exilio, en una muestra que activa el espacio público del Museo Jumex.
vie 09 enero 2026 09:50 AM
simone fattal.jpg
Simone Fattal, escultora libanesa. (Instagram. )

Hay artistas cuya obra parece surgir de un tiempo anterior al nuestro, pero que habla con absoluta claridad del presente. Simone Fattal es una de ellas. Su llegada al Museo Jumex no solo introduce nuevas esculturas en la ciudad, sino una forma de mirar el mundo donde el cuerpo, la historia y el mito se entrelazan con naturalidad.

Entre febrero y marzo de 2026, la plaza del Museo Jumex se convierte en escenario de tres esculturas de bronce que invitan a detenerse. "Adam and Eve" y "Door", menciona el boletín, no buscarán imponerse al entorno, sino abrir preguntas: sobre el origen, el tránsito, el umbral entre lo humano y lo simbólico.

Un reconocimiento que confirma una trayectoria

Fattal es la ganadora del Prix International d’Art Contemporain 2025, un premio que distingue a artistas cuya obra logra condensar una visión del mundo. El jurado reconoció en su trabajo una fuerza poética capaz de dialogar con la historia sin nostalgia y con el presente sin concesiones.

SFAT-01.jpg
Vista de la obra Adan and Eve. (Cameron Wittig / Cortesía. )

Crear desde el desplazamiento

Nacida en Damasco y marcada por el exilio, Simone Fattal ha construido una práctica artística atravesada por el movimiento. Tras dejar el Líbano durante la guerra civil, se estableció en California, donde amplió su lenguaje creativo entre la escultura, la pintura y la edición independiente.

Arcilla, bronce, formas aparentemente primitivas: en el trabajo de Fattal, la materia nunca es neutra. Sus figuras evocan civilizaciones antiguas y cuerpos en tránsito, como si cada pieza guardara la memoria de quienes han cruzado el tiempo, la violencia y la historia.

FATTAL_18 copia.jpg
Vista de la pieza Puerta. (Andrea Rossetti / Cortesía. )

Que la obra premiada del PIAC se presente en la Ciudad de México no es casual. La ciudad se ha consolidado como un punto de encuentro para el arte contemporáneo internacional, y esta muestra confirma su papel como espacio de diálogo entre culturas y temporalidades.

Más que una exhibición tradicional, la presencia de Simone Fattal en el Museo Jumex propone una experiencia: caminar entre esculturas que parecen antiguas y actuales al mismo tiempo, y reconocer en ellas preguntas que siguen siendo urgentes hoy.

