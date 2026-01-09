Simone Fattal y el poder de las formas antiguas: la artista que conecta mito, cuerpo y presente llega al Museo Jumex

Hay artistas cuya obra parece surgir de un tiempo anterior al nuestro, pero que habla con absoluta claridad del presente. Simone Fattal es una de ellas. Su llegada al Museo Jumex no solo introduce nuevas esculturas en la ciudad, sino una forma de mirar el mundo donde el cuerpo, la historia y el mito se entrelazan con naturalidad.

Entre febrero y marzo de 2026, la plaza del Museo Jumex se convierte en escenario de tres esculturas de bronce que invitan a detenerse. "Adam and Eve" y "Door", menciona el boletín, no buscarán imponerse al entorno, sino abrir preguntas: sobre el origen, el tránsito, el umbral entre lo humano y lo simbólico.

