Isabel Allende vuelve al origen: el oficio de escribir como acto de memoria, rebeldía y fuego

¿Quién es Isabel Allende y cuáles son sus libros emblemáticos?

Considerada una de las autoras en español más leídas del mundo, Isabel Allende irrumpió en 1982 con La casa de los espíritus, novela que la consolidó como una voz central del realismo mágico tardío y la narrativa política latinoamericana. A partir de ahí construyó una obra vasta y diversa que cruza historia, feminismo y memoria familiar.

Entre sus títulos más representativos destacan De amor y de sombra, Eva Luna, Paula —uno de sus libros más personales—, Hija de la fortuna y El amante japonés. Su bibliografía ha sido traducida a decenas de idiomas y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndola en un fenómeno editorial sostenido durante más de cuatro décadas.

Isabel Allende, escritora chilena. (Cortesía / Lori Barra.)

Con este nuevo volumen dedicado al oficio de escribir, Allende no solo comparte herramientas y reflexiones, sino que abre una ventana a su intimidad creativa. En tiempos donde la prisa domina la producción cultural, su apuesta por la profundidad, la memoria y la constancia se siente casi contracultural. Más que un manual, el libro se perfila como un manifiesto para quienes entienden la escritura como destino.

