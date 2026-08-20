Entre polémicas, distanciamientos y proyectos fallidos: ¿Qué implica el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido?

Seis años después de consumar el “Megxit” (la forma en que los medios británicos bautizaron a la medida) y de instalarse en California, los duques de Sussex preparan una mudanza de larga duración al país de origen de Harry junto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.
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La información, que fue ampliamente difundidad por medios internacionales el 19 de agosto, citó a fuentes cercanas a la pareja para confirmar los planes, aunque Buckingham Palace no ha emitido un anuncio oficial.
Según se sabe, los Sussex conservarán su residencia en Montecito, California, y la casa de descanso que tienen en Portugal, mientras establecerán una casa privada en Reino Unido.
El cambio tampoco significa un regreso a las funciones oficiales. Harry y Meghan continuarán como miembros no trabajadores de la Familia Real y mantendrán sus actividades profesionales independientes.
Harry y Meghan regresan a Reino Unido, pero no a la monarquía
El primer elemento que conviene separar es residencia de función institucional. El regreso no representa una reincorporación de los Sussex a la estructura de trabajo de la Corona.
La pareja vivirá en una propiedad privada fuera de Londres y sus hijos comenzarán el curso escolar en Reino Unido en septiembre. La ubicación exacta de la vivienda y del colegio no se ha hecho pública por razones de seguridad.
Entre las zonas mencionadas por la prensa aparecen Northamptonshire y los Cotswolds, dos regiones con una fuerte presencia de propietarios de alto patrimonio y celebridades.
De acuerdo con The Times, la familia busca establecerse entre Althorp, la finca de los Spencer donde está enterrada la princesa Diana, y los Cotswolds. El diario también plantea que Meghan podría continuar desarrollando su actividad empresarial desde Reino Unido.
La decisión, por tanto, se parece más a una nueva organización familiar y profesional que a un regreso formal a la institución monárquica.
Por ahora, tanto la ubicación de su nueva residencia, así como la escuela a la que asistirán Archie y Lilibet se mantienen "en secreto" o son todavía especulaciones, pero sabemos que en pocos meses (o semanas) será tema de dominio público y habrá que esperar una respuesta de los Sussex en consecuencia.
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La relación de Harry y Carlos III vuelve al centro de la atención
Harry ha dicho que quiere recuperar la relación con su padre. Sin embargo, su regreso también podría poner frente al monarca episodios que el príncipe hizo públicos en Spare: En las sombras, sus memorias de 2023, y cuya difusión agravó el distanciamiento familiar.
No está claro hasta qué punto Carlos conoce o recuerda el contenido completo del libro, pero la opinión pública nunca olvida.
Entre las revelaciones más delicadas se encuentran el que Harry aseguró que su padre llamó a William y a él "el heredero y el repuesto" desde su nacimiento y relató que ambos le pidieron que no se casara con Camila.
También describió a su madrastra como alguien que puso en marcha una estrategia para llegar al matrimonio y, eventualmente, a la Corona.
Otro episodio especialmente significativo ocurrió tras el funeral del príncipe Felipe, cuando Harry relató que Carlos les pidió a sus hijos: "No hagan de mis últimos años una miseria".
El regreso coloca así a Harry y Carlos ante una relación que parece haber mejorado, pero cuyo pasado permanece expuesto.
El regreso de Harry a Reino Unido abre la puerta a una posible reconciliación familiar, aunque también obligará a ambos a convivir con las acusaciones y revelaciones que Harry hizo públicas sobre su padre y otros miembros de la Familia Real.
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¿El regreso de Harry y Meghan significa que fracasó su proyecto estadounidense?
El escenario de que el regreso de los Sussex a Reino Unido representa el fracaso del proyecto estadounidense de Harry y Meghan se ha planteado en la prensa británica, sector donde el hijo menor y la nuera de Carlos III no son especialmente populares.
Los Sussex construyeron en Estados Unidos una nueva identidad basada en producción audiovisual, contratos comerciales, emprendimientos y actividades filantrópicas. El primer acuerdo con Netflix, firmado en 2020, fue uno de los pilares de esa estrategia.
El contrato original cambió en 2025. Netflix renovó su relación con Archewell Productions mediante un acuerdo de primera opción para nuevos proyectos, en lugar del modelo de producción más amplio de los primeros años.
La plataforma destacó el éxito de Harry & Meghan, que alcanzó 23.4 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, y de With Love, Meghan.
Pero la trayectoria también acumuló proyectos que no prosperaron. El acuerdo con Spotify terminó antes de lo previsto, la serie animada Pearl nunca llegó a producirse y varios proyectos anunciados para Archewell Productions permanecieron en desarrollo o no llegaron a concretarse.
Meghan Markle enfrenta una nueva etapa empresarial
El caso de Meghan Markle en el terreno profesional resulta todavía más revelador. La duquesa convirtió su marca personal en un proyecto comercial con As Ever, dedicada a productos de estilo de vida, alimentos y artículos para el hogar.
La marca nació con el respaldo de Netflix, pero esa alianza terminó en marzo de 2026. Netflix y As Ever describieron la separación como una evolución prevista, mientras la empresa de Meghan señaló que estaba preparada para continuar de manera independiente.
Por eso, presentar el regreso a Reino Unido únicamente como el abandono de Hollywood sería mostrar un relato sesgado.
La pareja todavía mantiene proyectos audiovisuales y comerciales, y Netflix extendió su relación creativa con Archewell en 2025. Lo que sí cambió es la escala y la naturaleza del proyecto.
La estrategia inicial parecía orientada a convertir la popularidad mundial de los Sussex en una empresa global de entretenimiento.
La nueva etapa parece más diversificada. Harry tiene mayor interés en sus organizaciones y compromisos benéficos en Reino Unido, mientras Meghan mantiene su actividad empresarial.
Ese modelo puede permitirles conservar independencia económica sin necesidad de regresar a las obligaciones de la Corona y poder recibir beneficios económicos de la institución.
Los Invictus Games pueden convertirse en el puente entre Harry y Reino Unido
El príncipe Harry conserva vínculos institucionales con Reino Unido a través de organizaciones benéficas y, sobre todo, de los Invictus Games.
Los próximos Juegos se celebrarán en Birmingham en 2027. El evento, creado por Harry para militares y veteranos de guerra heridos o enfermos y sus familias, le ofrece una plataforma legítima para mantener una presencia pública en su país sin necesidad de recuperar un papel oficial dentro de la monarquía.
También mantiene relación con organizaciones británicas como WellChild y Scotty's Little Soldiers.
En este sentido, la mudanza puede facilitar una actividad que Harry nunca abandonó por completo, su trabajo filantrópico en su país natal.
El regreso de Harry y Meghan no borra las polémicas de los últimos seis años
Más allá de los desafíos familiares que enfrentarán cuando lleguen a Reino Unido, existe el tema de su relación con los medios y el tan sobado tema de la privacidad.
Desde su salida de la Familia Real, Harry y Meghan han expuesto públicamente conflictos que antes permanecían dentro de la institución.
La entrevista con Oprah Winfrey en 2021 incluyó acusaciones de racismo y cuestionamientos al funcionamiento de la monarquía.
Después llegaron la docuserie Harry & Meghan y las memorias Spare, que revelaron detalles de las relaciones familiares.
Harry también ha mantenido una larga confrontación judicial con medios británicos. En julio de 2026 perdió una demanda contra Associated Newspapers por acusaciones de recopilación ilegal de información. El fallo supuso otro capítulo en su enfrentamiento con la prensa de su país.
Regresar significa, por tanto, volver a un entorno donde esos conflictos tuvieron origen y donde la cobertura sobre la Familia Real tiene una presencia cotidiana mucho mayor que en California y donde ni Harry ni Meghan son las figuras mejor valoradas por los medios.