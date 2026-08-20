Entre polémicas, distanciamientos y proyectos fallidos: ¿Qué implica el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido?

La información, que fue ampliamente difundidad por medios internacionales el 19 de agosto, citó a fuentes cercanas a la pareja para confirmar los planes, aunque Buckingham Palace no ha emitido un anuncio oficial.

¿Qué implica el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido? (SASCHA SCHUERMANN/AFP)

Según se sabe, los Sussex conservarán su residencia en Montecito, California, y la casa de descanso que tienen en Portugal, mientras establecerán una casa privada en Reino Unido.

El cambio tampoco significa un regreso a las funciones oficiales. Harry y Meghan continuarán como miembros no trabajadores de la Familia Real y mantendrán sus actividades profesionales independientes.

Harry y Meghan regresan a Reino Unido, pero no a la monarquía

El primer elemento que conviene separar es residencia de función institucional. El regreso no representa una reincorporación de los Sussex a la estructura de trabajo de la Corona.

La pareja vivirá en una propiedad privada fuera de Londres y sus hijos comenzarán el curso escolar en Reino Unido en septiembre. La ubicación exacta de la vivienda y del colegio no se ha hecho pública por razones de seguridad.

¿Qué implica el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido? (WILLIAM WEST/AFP)

Entre las zonas mencionadas por la prensa aparecen Northamptonshire y los Cotswolds, dos regiones con una fuerte presencia de propietarios de alto patrimonio y celebridades.

De acuerdo con The Times, la familia busca establecerse entre Althorp, la finca de los Spencer donde está enterrada la princesa Diana, y los Cotswolds. El diario también plantea que Meghan podría continuar desarrollando su actividad empresarial desde Reino Unido.

La decisión, por tanto, se parece más a una nueva organización familiar y profesional que a un regreso formal a la institución monárquica.

Los Sussex visitaron la antigua casa de Lady Di durante sus vacaciones de verano (Instagram / Meghan Markle)

Por ahora, tanto la ubicación de su nueva residencia, así como la escuela a la que asistirán Archie y Lilibet se mantienen "en secreto" o son todavía especulaciones, pero sabemos que en pocos meses (o semanas) será tema de dominio público y habrá que esperar una respuesta de los Sussex en consecuencia.