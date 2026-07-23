Meghan Markle comparte fotos de la visita de los príncipes Archie y Lilibet a la antigua casa de Lady Di

Archie y Lilibet, hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, conocen la casa donde creció Lady Di

Meghan compartió con sus seguidores una de las imágenes más personales de las vacaciones de verano de su familia al publicar una fotografía del príncipe Harry, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, durante una visita a Althorp House, la residencia donde creció la princesa Diana.

Archie y Lilibet visitaron la casa donde vivió su abuela, la princesa Diana (Instagram / Meghan Markle)

La imagen, compartida en Instagram junto a una serie de imágenes que resumen sus vacaciones de verano, muestra a Harry y Archie con ramos de flores mientras caminan junto a Lilibet por los jardines de la propiedad, lo que hace pensar que los Sussex acudieron al lugar donde descansan los restos de Diana, de acuerdo con People.

Harry y Meghan visitaron Portugal con sus hijos durante sus vacaciones de verano (Instagram / Meghan Markle)

Además, esta publicación es una de las pocas ocasiones en que los Harry y Meghan permiten ver a sus hijos durante un viaje familiar; éste, en específico, además del Reino Unido (donde hubo un encuentro privado con el rey Carlos III y la reina Camila), también tuvo una parada en Portugal.