Las vacaciones de verano de los Sussex en las que visitaron distintos puntos de Europa tuvieron una gran carga emocional, en especial para los príncipes Archie y Lilibet, que podrán entender en el futuro, ya que de acuerdo a las fotos que compartió Meghan Markle de su viaje, sus hijos pudieron visitar la antigua casa donde creció Lady Di, su difunta abuela.
Meghan Markle comparte fotos de la visita de los príncipes Archie y Lilibet a la antigua casa de Lady Di
Archie y Lilibet, hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, conocen la casa donde creció Lady Di
Meghan compartió con sus seguidores una de las imágenes más personales de las vacaciones de verano de su familia al publicar una fotografía del príncipe Harry, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, durante una visita a Althorp House, la residencia donde creció la princesa Diana.
La imagen, compartida en Instagram junto a una serie de imágenes que resumen sus vacaciones de verano, muestra a Harry y Archie con ramos de flores mientras caminan junto a Lilibet por los jardines de la propiedad, lo que hace pensar que los Sussex acudieron al lugar donde descansan los restos de Diana, de acuerdo con People.
Además, esta publicación es una de las pocas ocasiones en que los Harry y Meghan permiten ver a sus hijos durante un viaje familiar; éste, en específico, además del Reino Unido (donde hubo un encuentro privado con el rey Carlos III y la reina Camila), también tuvo una parada en Portugal.
Las vacaciones de Harry, Meghan, Archie y Lilibet en Europa
Las fotos que compartió Meghan Markle de sus vacaciones familiares dejan ver escenas de distintos momentos del viaje y sus actividades.
Entre ellas aparecen Archie sentado en la cabina de un avión con una gorra de piloto, Lilibet jugando en una piscina junto a su papá y una fotografía de los duques durante una comida en Portugal. El recorrido incluyó la región portuguesa de Alentejo antes de llegar a Reino Unido.
Medios británicos aseguran que los Sussex se hospedaron en Althorp como invitados de su tío Charles Spencer, hermano de Diana y actual conde Spencer.
El vínculo entre Harry y la familia Spencer se ha mantenido estrecho desde la muerte de la princesa y el duque ha recurrido a la propiedad en distintas visitas al Reino Unido.
Althorp House: un lugar con un profundo significado para el príncipe Harry
La visita a la casa donde creció Lady Di tiene un peso simbólico para el príncipe Harry, quien ha expresado en diversas ocasiones su intención de que Archie y Lilibet conozcan la historia de la familia Spencer y el legado de su abuela.
En sus memorias Spare: En La Sombra, el príncipe narró la visita que realizó con Meghan a la tumba de Diana en 2022, durante el 25 aniversario de su muerte, pasaje que describió como la oportunidad de presentar a su esposa a su mamá.
La fotografía compartida ahora también representa la primera evidencia pública de que Archie y Lilibet conocieron el lugar donde pasó su infancia la princesa de Gales.
Hasta este verano, cuestiones relacionadas con la seguridad habían impedido los viajes de los hijos de Harry y Meghan a Reino Unido desde el Jubileo de la fallecida Isabel II en 2022.
Así es Althorp House, la histórica residencia de la familia Spencer
Althorp House se ubica en Northamptonshire, en el centro de Inglaterra, y pertenece a la familia Spencer desde hace más de cinco siglos.
La mansión alberga una importante colección de arte, mobiliario y objetos históricos, además de extensos jardines que cada verano abren parcialmente al público.
La propiedad adquirió relevancia mundial porque la princesa Diana pasó allí gran parte de su infancia junto a sus hermanos.
Tras su muerte en 1997, fue sepultada en una pequeña isla situada en medio del lago conocido como Round Oval, un espacio de acceso restringido que permite a la familia rendir homenaje en privado.
En la actualidad, la finca continúa bajo la administración de Charles Spencer y permanece como uno de los lugares más representativos del legado de Lady Di.