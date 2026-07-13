Príncipe Harry atraviesa crisis financiera y enfrentaría una deuda millonaria tras perder juicio

En medio de ese panorama, un nombre ha comenzado a sonar como posible salvavidas: el de Elton John. De acuerdo con información de Page Six, personas cercanas al caso aseguran que el legendario músico, amigo cercano de Harry desde hace años, sería una de las pocas personas con la capacidad económica para ayudarlo si fuera necesario.

La semana pasada, un juez británico desestimó la demanda presentada por Harry y otros seis demandantes contra Associated Newspapers, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que el grupo editorial obtuvo información mediante métodos ilegales.

Príncipe Harry enfrentaría una crisis financiera tras perder juicio contra Daily Mail. (Getty Images)

La resolución no solo representó una derrota judicial para el hijo menor del rey Carlos III, sino que también abrió la puerta a que los demandantes deban cubrir los costos del proceso. Diversos medios británicos estiman que la cifra podría superar los 20 millones de dólares (alrededor de 15 millones de libras esterlinas), aunque el monto definitivo será determinado por el tribunal.

Harry ha convertido su lucha contra los tabloides británicos en una de las principales causas de su vida pública, argumentando que las prácticas de ciertos medios afectaron profundamente a su familia y contribuyeron al acoso que sufrió tanto su madre, la princesa Diana, como su esposa, Meghan Markle. Sin embargo, este caso terminó en un revés significativo para esa campaña.