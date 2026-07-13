El príncipe Harry vive una de las semanas más complicadas desde que dejó de formar parte activa de la familia real británica. Luego de perder la demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), la empresa editora del Daily Mail, el duque de Sussex podría verse obligado a pagar millones de dólares en costos legales, una cifra que, según diversas fuentes, pondría bajo presión sus finanzas.
Príncipe Harry atraviesa crisis financiera y enfrentaría una deuda millonaria tras perder juicio
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En medio de ese panorama, un nombre ha comenzado a sonar como posible salvavidas: el de Elton John. De acuerdo con información de Page Six, personas cercanas al caso aseguran que el legendario músico, amigo cercano de Harry desde hace años, sería una de las pocas personas con la capacidad económica para ayudarlo si fuera necesario.
La semana pasada, un juez británico desestimó la demanda presentada por Harry y otros seis demandantes contra Associated Newspapers, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que el grupo editorial obtuvo información mediante métodos ilegales.
La resolución no solo representó una derrota judicial para el hijo menor del rey Carlos III, sino que también abrió la puerta a que los demandantes deban cubrir los costos del proceso. Diversos medios británicos estiman que la cifra podría superar los 20 millones de dólares (alrededor de 15 millones de libras esterlinas), aunque el monto definitivo será determinado por el tribunal.
Harry ha convertido su lucha contra los tabloides británicos en una de las principales causas de su vida pública, argumentando que las prácticas de ciertos medios afectaron profundamente a su familia y contribuyeron al acoso que sufrió tanto su madre, la princesa Diana, como su esposa, Meghan Markle. Sin embargo, este caso terminó en un revés significativo para esa campaña.
La amistad de Elton John con el príncipe Harry se debe a Lady Di
La relación entre Elton John y el príncipe Harry se remonta a la princesa Diana, con quien el cantante mantenía una estrecha amistad. Desde entonces, el intérprete de Rocket Man ha acompañado a Harry en distintos momentos de su vida, incluida su boda con Meghan Markle en 2018, donde ofreció una presentación privada para los invitados.
Además de su amistad personal, ambos compartieron esta demanda contra Associated Newspapers junto con otras figuras públicas como Elizabeth Hurley.
Precisamente esa cercanía ha alimentado las especulaciones de que Elton John podría brindarle apoyo financiero si la factura legal resulta tan elevada como se prevé. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el músico tenga intención de hacerlo.
Mientras tanto, el príncipe Harry continúa con sus compromisos relacionados con los Invictus Games y, en medio de una semana marcada por tensiones con Buckingham Palace y el fallo judicial, logró reunirse en privado con el rey Carlos III, la reina Camila, Meghan Markle y sus hijos.