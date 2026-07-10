Carlos III se reencuentra con sus nietos, Archie y Lilibet, tras cuatro años de distancia y semanas de incertidumbre

Después de cuatro años sin verse en persona, el rey Carlos IIIvolvió a reunirse con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en un encuentro privado celebrado este viernes en Highgrove House, la residencia campestre del monarca en Gloucestershire.
La reunión contó con la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes viajaron al Reino Unido junto con sus hijos para concretar una visita que hasta hace unos días permanecía en duda por las preocupaciones de seguridad y la compleja relación entre los duques de Sussex y la familia real británica.
Publicidad
El encuentro de Carlos III y la familia del príncipe Harry se concretó tras varios días de incertidumbre
La visita de los Sussex a Reino Unido es el primer encuentro presencial entre Carlos III y sus dos nietos desde junio de 2022, cuando Harry y Meghan asistieron a las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.
En aquella ocasión, el entonces príncipe de Gales conoció por primera vez a Lilibet, nacida en California un año antes.
Durante los últimos días, diversos medios informaron que la reunión entre el monarca británico y la familia de su hijo menor corría riesgo de no realizarse.
Las principales diferencias giraban en torno a las medidas de seguridad para Meghan y sus hijos durante su estancia en territorio británico, un tema que ha provocado varios enfrentamientos entre el príncipe Harry y las autoridades del Reino Unido desde que la pareja dejó de formar parte activa de la familia real en 2020 y que han llegado a los tribunales.
Publicidad
La seguridad de los Sussex en Reino Unido, el obstáculo que puso en riesgo el encuentro entre Carlos III y Harry
Las negociaciones se intensificaron después de que el príncipe Harry llegara solo al Reino Unido para participar en actividades relacionadas con los Juegos Invictus de Birmingham 2027.
Mientras el duque cumplía con su agenda pública, Meghan permaneció inicialmente en California con Archie y Lilibet debido a las preocupaciones por la protección de la familia.
En los días posteriores continuaron las conversaciones para encontrar una solución que permitiera el viaje de los menores y el esperado reencuentro con su abuelo.
La situación adquirió mayor relevancia porque el Harry sufrió recientemente un nuevo revés judicial relacionado con la protección policial durante sus visitas al Reino Unido, un asunto que, según medios británicos y estadounidenses, condicionó toda la planificación del viaje familiar.
Publicidad
Carlos III, Harry, Meghan y Archie y Lilibet: una reunión privada sin fotografías oficiales
Hasta el momento no se han difundido fotografías ni detalles sobre la conversación entre los integrantes de la familia, lo que subraya el carácter estrictamente personal del reencuentro.
Aunque esta reunión no implica de forma inmediata una reconciliación entre los Sussex y el resto de la Familia Real británica, sí representa uno de los acercamientos familiares más significativos desde que Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros activos de la Corona y se establecieron en California.
En los últimos meses, el propio Harry ha manifestado públicamente su deseo de reconstruir la relación con su padre, mientras diversas publicaciones han señalado que Carlos III también buscaba una oportunidad para volver a convivir con sus nietos, a quienes apenas ha visto desde el cambio de residencia de la familia a Estados Unidos.