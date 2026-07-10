Carlos III se reencuentra con sus nietos, Archie y Lilibet, tras cuatro años de distancia y semanas de incertidumbre

El encuentro de Carlos III y la familia del príncipe Harry se concretó tras varios días de incertidumbre

La visita de los Sussex a Reino Unido es el primer encuentro presencial entre Carlos III y sus dos nietos desde junio de 2022, cuando Harry y Meghan asistieron a las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

En aquella ocasión, el entonces príncipe de Gales conoció por primera vez a Lilibet, nacida en California un año antes.

Durante los últimos días, diversos medios informaron que la reunión entre el monarca británico y la familia de su hijo menor corría riesgo de no realizarse.

Meghan y Harry se reencontraron con su familia con Carlos III (Getty Images)

Las principales diferencias giraban en torno a las medidas de seguridad para Meghan y sus hijos durante su estancia en territorio británico, un tema que ha provocado varios enfrentamientos entre el príncipe Harry y las autoridades del Reino Unido desde que la pareja dejó de formar parte activa de la familia real en 2020 y que han llegado a los tribunales.